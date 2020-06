Epopei o Złoczewie ciąg dalszy. Kolejne opóźnienie kluczowej decyzji

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odroczył do 31 sierpnia 2020 r. decyzję w sprawie odwołania od udzielenia warunków środowiskowych dla koncesji węgla brunatnego Złoczew. W reakcji na to Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wysłała do prezes PGE GiEK list z apelem o formalne odstąpienie od projektu budowy kopalni Złoczew.

- Proces zabezpieczenia koncesji wydobywczej dla złóż w okolicy Złoczewa jest realizowany jak wiele innych procesów wynikających z opcji strategicznych Grupy Kapitałowej PGE. Realizacja projektu będzie zależeć od otoczenia regulacyjnego w kraju i Unii Europejskiej. (...) Uzyskanie koncesji nie jest jednoznaczne z uruchomieniem prac związanych z budową kopalni. Ostateczny kształt Polityki energetycznej Polski, polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, potrzeby systemu elektroenergetycznego czy model rynku i koszt finansowania konkretnych przedsięwzięć wpłyną na finalną decyzję inwestycyjną - czytamy w raporcie PGE za 2019 rok.Z analizy PGE wynika, że wydobycie węgla w polu Bełchatów i Szczerców kształtuje się obecnie na poziomie ok. 40 mln ton/rok, z kolei potencjał wydobywczy kopalni Złoczew wynosi około 18 mln ton węgla/rok i nie pozwoli na pełne odtworzenie dzisiejszych możliwości potencjału Kompleksu Energetycznego Bełchatów.- Po rekordowej utracie wartości aktywów węglowych PGE - tuż przed pandemią - i przywróceniu wartości części aktywów OZE, wyraźnie widać, gdzie jest właściwy kierunek ekspansji spółki. W tej chwili dobro PGE GiEK oraz środowiska i społeczności lokalnej idą ze sobą w parze. Pozbywanie się aktywów węgla brunatnego przez PGE i porzucenie planów wydobywania tego surowca to pilne i oczywiste decyzje, których oczekujemy od odpowiedzialnego zarządu – komentuje Monika Sadkowska z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.Wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych przeprowadzonych przez PGE w marcu 2020 wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie energetyki konwencjonalnej w wysokości ok. 7,5 mld zł. Aktualizacja wartości dotyczyła głównie kompleksów Bełchatów oraz Turów, czyli aktywów produkcji prądu z węgla brunatnego.- Testy na utratę wartości aktywów jednoznacznie wykazały, że kompleksy w Turowie i Bełchatowie maja niższą wartość wynikającą ze zdyskontowanych przepływów pieniężnych niż mamy ją w księgach - Turów to było ponad 4 mld zł , Bełchatów 3,3 mld zł. Z tym, że odpisy dotyczyły wyłącznie tzw. starych bloków. Nowe aktywa nie zostały objęte odpisami, czyli ani nowy blok 7 w Turowie ani blok 14 w Bełchatowie - wyjaśniał Paweł Strączyński, wiceprezes PGE.Równocześnie w PGE wystąpiły przesłanki do odwrócenia odpisu w segmencie energetyki odnawialnej w wysokości ok. 400 mln zł. Zdarzenia te miały charakter niegotówkowy i obniżyły wynik netto grupy PGE za 2019 rok o ok. 5,8 mld zł. Wynik netto grupy z uwzględnieniem odpisów wyniósł -3,9 mld zł. Zysk netto skorygowany o odpisy wyniósł 2,1 mld zł, czyli 17 proc. więcej niż rok wcześniej.W 2019 roku grupa PGE wyprodukowała około 58,3 TWh energii elektrycznej, co rok do roku oznaczało spadek o 12 proc. Z samego węgla brunatnego grupa wytworzyła w minionym roku 32,12 TWh, co oznaczało rok do roku spadek o 17 proc.