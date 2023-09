Equinor kupił w Polsce farmę wiatrową

Equinor nabył od Grupy Helios zlokalizowaną w Wielkopolsce lądową farmę wiatrową Wilko o mocy 26 MW. Aktywa weszły do portfela zarządzanego przez Wento, polską spółkę należącą do Equinor.

Farma Wilko już wytwarza energię elektryczną - jej roczna produkcja to 105 GWh

- Poprzez naszą spółkę Wento już zbudowaliśmy w Polsce silny portfel fotowoltaiczny. Włączając lądową energetykę wiatrową do portfela, umacniamy pozycję Wento na rynku producentów energii z OZE posiadających szeroką ofertę rozwiązań technologicznych - komentuje Olav Kolbeinstveit, starszy wiceprezes odpowiedzialny w Equinor za rozwój OZE na lądzie, cytowany w komunikacie.

- Dzięki nabyciu Wilko coraz mocniej rozbudowujemy naszą ofertę energetyczną dla Polski, która obejmuje dostawy gazu ziemnego przez Baltic Pipe, wielkoskalowe projekty wiatrowe na morzu, energię słoneczną, a teraz także wiatr na lądzie - dodaje Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce, cytowany w komunikacie.

Equinor podał, że farma Wilko jest jedną z pierwszych lądowych farm wiatrowych w Polsce, które produkują energię bez dotacji państwa.

Energią wyprodukowaną przez OZE Equinora w Polsce ma zarządzać Danske Commodities

Energią wyprodukowaną na znajdujących się w Polsce farmach słonecznych i wiatrowych Equinor ma zarządzać, jak podał Equinor, należąca do norweskiego koncernu spółka obrotu - Danske Commodities (DC).

- Ponieważ stale rozwijamy się jako rynkowy producent energii na wybranych rynkach, to Danske Commodities - jako nasze handlowe ramię - ma nam torować drogę do rynku sprzedając klientom energią elektryczną z różnych źródeł wchodzących w skład naszego portfela. DC jest to tego świetnie przygotowane ze względu na ponad 10-letnie doświadczenie na polskim rynku elektroenergetycznym - mówi Olav Kolbeinstveit.

Wojciech Cetnarski, prezes zarządu Wento cytowany w komunikacie, wskazuje, że chociaż obecny portfel Wento składa się w większości z projektów słonecznych, to firma posiada doświadczenie w rozwijaniu lądowych farm wiatrowych w Polsce.

- Od tego zaczynaliśmy naszą działalność w 2012 roku, zaś w kierunku fotowoltaiki zwróciliśmy się ze względu na zmiany regulacyjne i szybki rozwój tej technologii. Teraz wracamy do korzeni, a zakupiona farma Wilko jest doskonałym początkiem ponownej integracji lądowej energetyki wiatrowej do naszego portfolio - mówi Wojciech Cetnarski.