Erato Energy z mniejszymi przychodami

Zarząd Erato Energy - spółki zajmującej się sprzedażą i montażem głównie instalacji fotowoltaicznych, ale również pomp ciepła i magazynów energii - podał szacunkowe przychody osiągnięte ze swojej podstawowej działalności.

Opublikowane dane, to szacunkowe przychody operacyjne firmy osiągnięte z podstawowej działalności w grudniu 2022 roku oraz narastająco od początku tego roku, a także porównawczo w analogicznych okresach poprzedniego roku.

I tak w grudniu 2022 roku przychody spółki zamknęły się w kwocie 2,69 mln złotych, co stanowi 20 proc. kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. W grudniu 2021 roku przychody sięgnęły 13,71 mln złotych.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku przychody spółki w sumie wyniosły 82,54 mln zł, co stanowi 89 proc. kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego rok. Od stycznia do grudnia 2021 roku przychody Erato Energy wyniosły 92,47 mln zł.

Spółka zastrzegła, że przekazane dane są szacunkowe, a ostateczna i wiążąca informacja o wielkości przychodów zostanie zaprezentowana w odpowiednim raporcie okresowym.