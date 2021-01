Estońska firma na polskim rynku energii i gazu. Jak sobie radzi?

Enefit w Polsce zwiększa ilość sprzedawanej energii elektrycznej i gazu odbiorcom końcowym. W 2020 roku Enefit sprzedał w Polsce 1,7 TWh energii elektrycznej i 800 GWh gazu.

Działalność w segmencie OZE

Enefit oferuje także rozwiązania w zakresie sprzedaży instalacji fotowoltaicznych dla potencjalnych wytwórców energii z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczy również usługi z obszaru zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych - w 2020 roku Enefit zakontraktował łącznie 106 GWh.Eesti Energia dąży do tego, aby do 2024 roku wytwarzać 43 proc. energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych.Drugą działającą na polskim rynku spółką, należącą do Grupy Eesti Energia, jest Enefit Green. Jej działalność skupia się na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Na terenie Polski Enefit Green posiada 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 18 MW. Grupa Eesti Energia ma ambicje zwiększenia produkcji zielonej energii w Polsce i planuje kolejne inwestycje w tym obszarze, głównie w zakresie energii słonecznej.Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią.Firma powstała w 1939 r. i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60 proc., a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25 proc.W 2019 r. przychody ze sprzedaży grupy Eesti Energia sięgnęły 956 mln euro, a EBITDA była równa 260 mln euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach grupy Eesti Energia wyniosła 8,6 TWh.