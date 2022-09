ETS i wycena CO2 to dobry system. Rynek energii musi się zmienić

- Transformacja klimatyczno-energetyczna będzie droga, ale kiedy już nie będzie zależności gospodarki od paliw kopalnych, będzie taniej, a na pewno bezpieczniej - mówi Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy, firmy specjalizującej się w handlu energią z odnawialnych źródeł.

Niedługo w Katowicach odbędzie się konferencja PRECOP27, poprzedzająca szczyt klimatyczny ONZ COP27, który odbędzie się w listopadzie 2022. Z jakim przekazem przyjedziecie na tę konferencję?

Będziemy uczestniczyli w konferencji PRECOP27, bo chcemy, żeby w sprawach energetyki był słyszalny nie tylko przekaz polityczny, ale także głos niezależnego polskiego biznesu działającego w energetyce.

Najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby obecna sytuacja międzynarodowa nie spowodowała regresu w unijnej polityce klimatycznej, żebyśmy nie odeszli od dekarbonizacji z powodu kryzysu energetycznego, z fałszywym przeświadczeniem, że pozostanie przy paliwach kopalnych jest bezpieczniejsze.

"Aby uzyskać bezpieczeństwo energetyczne, należy odejść od importu paliw kopalnych"

Dlaczego nie jest bezpieczniejsze?

UE i Polska są ogromnymi importerami energii pierwotnej w postaci paliw kopalnych i tak długo, jak gospodarki polska i unijna jako całość będą oparte na paliwach kopalnych, tak długo to się nie zmieni i będzie oznaczało zależność energetyczną.

Aby uzyskać bezpieczeństwo energetyczne, należy odejść od importu paliw kopalnych, co oznacza, że drogą wyjścia z kryzysu energetycznego jest intensyfikacja inwestycji w OZE, tak w Polsce, jak i w całej UE. Aby to nastąpiło, nie można uderzyć w rentowność sektora OZE.

KE proponuje ustanowienie dla producentów prądu tymczasowego limitu cenowego na poziomie 180 euro/MWh. To byłoby zagrożeniem dla rentowności sektora OZE?

Cena 180 euro/MWh nie jest zagrożeniem dla rentowności sektora OZE. Uważam, że ta cena to mądry kompromis. Jednak państwa mogą lokalnie wyznaczać inne poziomy cen, przy których sfinansowanie inwestycji w OZE w obecnej sytuacji makroekonomicznej nie będzie możliwe.

W tak bardzo podzielonym świecie, jak obecny, można racjonalnie oczekiwać, że w końcu faktycznie dojdzie do zjednoczenia sił w walce ze zmianami klimatu, z emisją CO2, że deklaracje i obietnice staną się faktami?

Teoretycznie jest możliwe globalne zjednoczenie sił w walce ze zmianami klimatu, co jednak wymagałoby porozumienia, którego nikt nie łamie. Ale jest tak, że złamanie porozumienia klimatycznego bądź omijanie go daje doraźne korzyści w postaci braku kosztów dekarbonizacji i stąd tak trudno o harmonizację działań świata w walce ze zmianami klimatu.

O konsekwencje i współpracę świata w zmaganiach ze zmianami klimatu rozumianymi jako efekt działalności człowieka jest tym trudniej, że to koncepcja dość ulotna.

Większość ludzi nie ma podstaw, żeby zgodzić się lub nie z opiniami naukowców przekonujących, że to działalność człowieka powoduje zmiany klimatu, bo albo nie rozumie tego naukowego przekazu, albo nie ma danych niezbędnych do jego weryfikacji. Pozostaje więc zawierzyć im lub nie.

Nie przypadkiem mówi się o zwolennikach lub przeciwnikach teorii zmian klimatu wynikających z działalności człowieka.

Różnica między ceną 100 euro/t CO2 z ubiegłego roku i około 70 euro/t CO2 obecnie to emanacja spodziewanej recesji

Jest pan zwolennikiem unijnej polityki klimatyczno-energetycznej?

Jestem zwolennikiem unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Trudno nie być zwolennikiem działań chroniących środowisko i poprawiających konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Największą wartością unijnych rozwiązań klimatyczno-energetycznych jest ich stabilność i to się nie może zmienić. Trzeba dbać o to, żeby się nie zmieniło.

Jeśli z długoterminowych, konsekwentnie realizowanych planów przejdziemy do chaotycznych działań ad hoc, to spadnie zaufanie do tego, że to, co Bruksela robi, to rzeczywista polityka energetyczna, a nie koniunkturalne, okresowe rozwiązania.

System handlu uprawnieniami do emisji, czyli ETS, o którym w Polsce dyskusje trwają bez końca, jest dobrze przemyślany?

Celem unijnej polityki klimatyczno-energetycznej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Z punktu widzenia realizacji takiej polityki ETS to dobry, efektywny system regulacyjny. Jeżeli emisja CO2 nie maleje tak szybko, jak regulator sobie tego życzy, to wtedy jest za mało uprawnień do emisji i ich cena rośnie, a jeżeli emisje maleją szybciej niż było planowane, to cena spada.

W ubiegłym roku doświadczyliśmy gwałtownego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, bo oczekiwania rynku były takie, że emisje nie będą spadać w tempie założonym przez plan długoterminowy, że będzie to szło wolniej. Teraz oczekiwania są takie, że emisje będą spadać szybciej niż podaż uprawnień i dlatego cena uprawnień spadła. Różnica między ceną 100 euro/t CO2 z ubiegłego roku i około 70 euro/t CO2 obecnie to emanacja spodziewanej recesji.

Problemem nie jest to, że ETS źle działa, tylko że rynek – a rynek to przedsiębiorcy – nie akceptuje dynamiki ETS, nie przewidział jej. Jako UE zgodziliśmy się, że chcemy mieć rynek CO2, który zaprowadzi nas do zeroemisyjności, ale bez dobrych prognoz cenowych i teraz ceny CO2 szokują.

A czy nie chodzi o to, że problemem unijnej polityki jest nagłe przyspieszanie? Dzisiaj 40-proc. cel redukcji emisji, jutro 55-proc. i gospodarki państw UE po prostu nie są w stanie nadążyć za regulacjami?

Są w stanie, tylko nie chcą, bo tak długo, jak cena CO2 jest dostatecznie niska, to nie ma impulsu inwestycyjnego. Jak zarabiam bez zmian, to po co cokolwiek zmieniać? Takie pytanie zadaje sobie codziennie przedsiębiorca.

Liczba podmiotów, które będą się dekarbonizować dla Ziemi, nie jest duża. Gospodarka będzie się dekarbonizować wtedy, kiedy się będzie opłacało, a żeby się opłacało, to musi się nie opłacać emitować CO2. I to ma wymusić ETS.

Wystąpi regionalizacja postępu we wdrażaniu nowej, zielonej gospodarki

Jedna z debat konferencji PRECOP27 jest zatytułowana „Zielony zwrot w świecie energii”. Jeśli chodzi o kierunek zmian, to już się to stało globalnie?

Świat już dokonał zwrotu w kierunku zielonej energii. Świadczy o tym zauważalne zmniejszenie inwestycji w wydobycie paliw kopalnych, a zwiększenie inwestycji w OZE. Natomiast zarazem zielony zwrot nie dokonał się w takim sensie, że nie produkujemy z OZE tyle energii, ile potrzebujemy.

Na pewno rozwój zielonej energetyki nie wszędzie będzie przebiegał jednakowo, co widać w samej UE. Na pewno wystąpi regionalizacja postępu we wdrażaniu nowej, zielonej gospodarki. Tak samo było z industrializacją i tu warto pamiętać, że historia pokazała, iż kraje, które pierwsze się industrializowały, zyskiwały przewagę konkurencyjną.

Powiedział pan, że trudno nie być zwolennikiem unijnej polityki klimatyczno- energetycznej, skoro to działania chroniące środowisko i poprawiające konkurencyjność europejskiej gospodarki. Im szybciej europejska gospodarka będzie zielona, tym lepiej dla konkurencyjności Starego Kontynentu?

Jest to ewidentne. Sama transformacja klimatyczno-energetyczna będzie droga i dlatego możliwe, że pojawią się pasażerowie na gapę, którzy będą chcieli korzystać z transformacji, nie ponosząc jej kosztów, ale tak czy inaczej po transformacji, kiedy już nie będzie zależności gospodarki od paliw kopalnych, będzie taniej, a na pewno bezpieczniej.

W percepcji pewnie większości obywateli do tego roku, do wybuchu wojny na Ukrainie, a w rzeczywistości do 2019 roku, było tak, że jako UE - w tym Polska - mogliśmy bezkarnie być importerem energii. Tymczasem, gdyby nie COVID-19, to moim zdaniem już w 2020 byłby kryzys energetyczny na świecie, w tym w UE, bo podaż energii pierwotnej byłaby bardzo zbliżona do popytu.

Teraz dobiliśmy znowu do poziomu niewielkiej przewagi podaży nad popytem na energię pierwotną i kolejne lata będą trudne, bo będzie najprawdopodobniej następował regres możliwości produkcyjnych paliw kopalnych na świecie. Jest to bezpośrednia konsekwencja niedoborów inwestycyjnych w segmencie wydobycia paliw, co trwa już od kilku lat.

Jaka z tego nauka dla Europy?

Tak długo, jak Europa będzie importerem energii, będziemy cyklicznie ofiarą szoków podażowych paliw kopalnych. Do wybuchu wojny na Ukrainie główna motywacja do przejścia na gospodarkę zeroemisyjną była związana z ochroną środowiska. Teraz mamy też silną motywację polityczną, bo jeżeli ktokolwiek w UE myślał, że globalny rynek jest bezpieczny i zawsze kupimy towar, jak będziemy go potrzebować, to został odarty z takiego przekonania.

Myślę, że w UE jest już świadomość, że jedynym sposobem na to, żeby UE była bezpieczna energetycznie, jest dysponowanie własną energią do zasilania gospodarki. Inaczej zawsze będzie ryzyko, że import energii - tak jak w tym roku - pogrąży Europę w chaosie i kryzysie. Europa ze względu na bezpieczeństwo gospodarcze musi być niezależna energetycznie, a ze względu na brak własnych paliw kopalnych jedyną drogą do tego jest rozwój OZE.

Bruksela zapowiada, że chce pracować nad zmianą unijnego modelu rynku energii

OZE rozwijają się, są już konkurencyjne, ale i tak ceny energii wyznaczają elektrownie na paliwa kopalne. Jak tu świętować rozwój OZE?

Rozwój OZE, które są tańsze niż źródła na paliwa kopalne, nie przekłada się na ceny na całym rynku energii, bo w obecnym modelu rynku energii OZE są biorcą cen energii, a nie ich dawcą. Ceny dla całego rynku wyznaczają najdroższe w danym momencie potrzebne elektrownie i to są źródła węglowe lub gazowe.

Można powiedzieć, że obecny model rynku energii w UE się nie sprawdził w kryzysie, bo nie obyło się bez interwencji państw, a z powodu drogiej energii w przyszłym roku mielibyśmy bardzo poważny kryzys gospodarczy i społeczny. Z drugiej strony, gdyby państwa nie interweniowały, doszłoby do przyspieszenia inwestycji w OZE i gwałtownego odejścia od gazu, ale wiązałoby się to z ogromnymi kosztami społecznymi.

Bruksela zapowiada, że chce pracować nad zmianą unijnego modelu rynku energii. Są różne pomysły, a w tym takie, żeby gaz wyłączyć ze stosu elektrowni wyznaczających ceny. Nie jestem w stanie stwierdzić, jaki inny model rynku energii niż obecny sprawdziłby się długoterminowo i przypuszczam, że to nie jest oczywiste. Wydaje mi się, że możemy dojść w UE do sytuacji, że model rynku energii będzie się zmieniał cyklicznie, czyli że de facto będziemy działać na permanentnym rynku tymczasowym.

Jesteśmy jako UE na ścieżce, żeby uzależnienie od importu paliw kopalnych zamienić w uzależnienie technologiczne związane z rozwojem OZE, na przykład w fotowoltaice?

W Chinach jest produkowane około 90 proc. paneli fotowoltaicznych i prawie wszystko, co zużywamy, jednakże know-how nie pochodzi stamtąd. To oznacza, że nie możemy mówić o uzależnieniu technologicznym UE w fotowoltaice czy w wielu innych dziedzinach, ale jesteśmy uzależnieni od azjatyckiego łańcucha dostaw.

Ta sytuacja to efekt przenoszenia od dekad z Europy do Azji procesów produkcyjnych, które są pracochłonne lub wymagają ingerencji w środowisko, bo w Azji praca jest tańsza, a ochrona środowiska nie tak surowa. Uważam, że po doświadczeniach z przerywaniem dostaw z Azji w czasie pandemii, będzie postępował nacjonalizm produkcyjny, czyli wzmożona chęć do lokalizacji produkcji w Europie.