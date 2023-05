Europa idzie na głębokie wody i szykuje się na pływające wiatraki

Prawie cała morska energetyka wiatrowa w Europie to elektrownie posadowione na dnie mórz. Ale powoli nadchodzi czas na pływające morskie farmy wiatrowe. Można się spodziewać 3-4 GW takich instalacji w Europie do 2030 roku - wynika informacji podanych przez WindEuope.

WindEurope, organizacja promująca rozwój energetyki wiatrowej, wskazuje, że prawie cała istniejąca w Europie morska energetyka wiatrowa jest obecnie "zamocowana na dnie".

Podano, że na razie w Europie działają tylko 4 małe pływające morskie farmy wiatrowe, o łącznej mocy 176 MW, ale kolejne projekty nadchodzą.

WindEurope podał, że Francja ogłosiła właśnie przetarg na budowę pływającej farmy wiatrowej o mocy 250 MW u wybrzeży Bretanii, a wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na 2 kolejne projekty o mocy 250 MW na Morzu Śródziemnym.

Podano też m.in., że Wielka Brytania ogłosiła już przetarg na prawa do zagospodarowania przestrzeni morskiej dla ponad 15 GW pływających farm wiatrowych.

WindEurope podkreśla, że pływające elektrownie wiatrowe szybko wchodzą w wiek dojrzały, co pozwoli na rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Śródziemnym, Atlantyku i innych basenach morskich o dużej głębokości.

Pływające elektrownie wiatrowe, jak podano, kosztują dziś więcej niż morskie elektrownie wiatrowe mocowane na dnie. Ale jak zaznaczono, koszty te jednak spadają i będą spadać dzięki wykorzystaniu m.in. efektu skali.

WindEurope podał, że UE znacząco przyczyniła się do redukcji kosztów dzięki projektowi Corewind. W jego ramach m.in. zoptymalizowano projekt dwóch konstrukcji pływających dla turbiny o mocy 15 MW. Podano, że pomogło to obniżyć koszt pływających wiatraków nawet o 18 proc., co w najlepszym scenariuszu odpowiada 58,8 euro/MWh.

- Projekty demonstracyjne sprawdziły się. Teraz jest czas na skalowanie do dużych projektów ( …) Pływające turbiny wiatrowe otwierają Morze Śródziemne i inne głębsze morza dla morskiej energetyki wiatrowej. Norwegia, Hiszpania i Portugalia planują przetargi w tym roku. (...). Możemy się spodziewać, że do 2030 roku Europa będzie miała 3-4 GW pływających turbin wiatrowych - ocenił dyrektor generalny WindEurope Giles Dickson.