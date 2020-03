Europa robi to już od 20 lat. Teraz przyszedł czas na Polskę

Nie postrzegamy inwestycji w offshore jako inwestycji ryzykowanych. Europa inwestuje w ten sposób od 20 lat - twierdzi Danielle Lane z brytyjskiego oddziału firmy Vattenfall, która wzięła udział w konferencji EEC Trends w Warszawie. Jak tłumaczy, partnerzy finansowi, choć ostrożnie, to z coraz większym zainteresowaniem przyglądają się energii wiatrowej z morza. A to może być szansa dla Polski, trzeba ją tylko umiejętnie wykorzystać.

Z szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że planowana budowa farm wiatrowych o mocy 6 GW na Morzu Bałtyckim wymagać będzie 77 tys. nowych miejsc pracy, wygeneruje około 60 mld zł wartości dodanej do PKB oraz 15 mld zł wpływów z CIT i VAT do 2030 roku.- Kraje różnie podchodzą do energetyki wiatrowej. Wiele zależy od postaw względem local content (udział lokalnych firm w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych - przyp. red.). Nie wszyscy chcą, żebyśmy utrzymywali lokalny łańcuch dostaw, jednak w miarę rozwoju energetyki wiatrowej w Europie widzimy, że coraz więcej krajów interesuje się tego typu możliwościami. Widzimy wiele statków holenderskich, Dania jest zainteresowana produkcją turbin. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że jest to przemysł globalny, w coraz większym stopniu elementy łańcucha dostaw pochodzą z różnych części świata - tłumaczy Lane.Jak podkreśla, choć uczestnictwo w lokalnym łańcuchu dostaw jest w Wielkiej Brytanii dobrowolne, to od firmy Vattenfall oczekuje się działań maksymalizujących korzyści dla gospodarki brytyjskiej. - Od samego początku projektu, na wczesnych etapach jego rozwoju, poprzez eksploatację zbudowanej infrastruktury - zaznacza.Jak podkreśla, podobny model można zastosować w Polsce, a wszystko zależy ma od rozmów na poziomie firmy - ustawodawca.- Trzeba wyjaśnić dostawcom na wszystkich poziomach, jak uzyskać dostęp do tego rynku. Jest on nowy, dlatego trzeba się nauczyć, jak wygląda farma wiatrowa, co wnosi do łańcucha dostaw, jak uzyskać dostęp do firm - tłumaczy Lane.