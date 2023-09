Europa w końcu zaczyna bronić swojego przemysłu

Unia Europejska przechodzi od słów do czynów w walce z globalnymi emisjami gazów cieplarnianych. Już w październiku rusza wstępna faza wprowadzania pierwszego na świecie podatku granicznego od emisji CO2.

Początkowo importerzy będą musieli tylko deklarować emisje CO2.

Za trzy lata na granicach UE będą już obowiązywały opłaty za szkodliwe emisje.

Wiele zagranicznych firm będzie musiało zainwestować w poprawę środowiska.

Na nierówność konkurencyjną europejskie firmy skarżą się od lat. Wystarczy banalny przykład. Dwie huty, jedna w UE, druga w Chinach. Nawet jeśli obie mają identyczne instalacje, a surowce kupują w podobnych cenach, to i tak chiński zakład ma lepiej. Powód jest prozaiczny, europejska huta nie tylko musi bardziej dbać o środowisko – a to kosztowne, często dodatkowo musi także kupować uprawnienia do emisji, których nie jest w stanie na razie wyeliminować z procesów producyjnych. Efekt? Po zsumowaniu kosztów europejski zakład jest mniej konkurencyjny.

W końcu Komisja Europejska mówi zagranicznym trucicielom basta!

W przyszłym miesiącu Unia Europejska rozpoczyna wstępną fazę planu dotyczącego pierwszego na świecie granicznego podatku od emisji dwutlenku węgla. Wspólnota będzie wymagała od importerów raportowania emisji CO2, dotyczących produktów sprzedawanych do Europy, takich jak stal i cement. W przypadku braku raportu grożą słone kary finansowe.

Komisja nie ukrywa, że celem nowego systemu – wprost mówiąc podatku od emisji CO2 - jest zapobieganie podcinaniu krajowego przemysłu UE przez zagranicznych konkurentów, powodujących większe zanieczyszczenie, podczas gdy nasi rodzimi inwestują w redukcję emisji.

Wprowadzane regulacje mają zapobiec także osławionemu carbon leakage (ucieczce emisji CO2), czyli przenoszeniu także przez europejskich producentów wysokoemisyjnych produkcji do krajów, które do emisji CO2 podchodzą znacznie liberalniej.

Docelowo po wejściu w życie nowych przepisów, począwszy od 2026 roku, importerzy będą na granicach Unii płacić opłatę za emisję CO2 równą tej, jaką obciążane są europejskie przedsiębiorstwa. To wyrównywanie szans i oddech dla europejskich firm, borykających się z zagraniczną konkurencją.

Na razie system dotknie zagranicznych producentów tylko częściowo

Na razie system dopiero wchodzi w życie i - można rzec - będzie miał formę pilotażu.

Od października wdrażana będzie faza próbna. KE będzie wymagać od przedsiębiorstw importujących stal, cement, aluminium, energię elektryczną, nawozy i wodór do UE zgłaszania emisji CO2 związanych z produkcją tych towarów.

Firmy, które nie zgłoszą się, zostaną ukarane karami w wysokości do 50 euro za tonę CO2.

W kogo w pierwszym rzędzie uderzą nowe przepisy? Specjaliści spodziewają się, że największy wolumen eksportu, dotknięty wprowadzanym podatkiem od CO2, będzie pochodził z Turcji, Ukrainy, Chin i Rosji, chociaż handel UE z tym ostatnim krajem praktycznie zamarł po wybuchu wojny na Ukrainie.

Papierkowa robotę będzie musiała odrobić także Wielka Brytania, to kolejna uciążliwość związana z wyjściem tego kraju z początkiem 2020 roku ze struktur Unii Europejskiej.

Opłata może przynieść korzyści nie tylko Europejczykom

Bruksela ma nadzieję, że opłata graniczna pozwoli wykorzystać siłę rynkową Europy. Spowoduje, że zagraniczne firmy, chcące sprzedawać na tym bogatym i pełnym konsumentów rynku, rozpoczną działania mające ograniczyć emisje. Wpłynie to zaś na globalną poprawę ochrony środowiska.

Zagraniczne firmy i rządy - w tym Chiny – ostrzegają przed innymi konsekwencjami.

Cytowany przez agencję Reuters sekretarz generalny Chińskiego Stowarzyszenia Żelaza i Stali Jiang Wei powiedział, że polityka ta może podnieść ceny eksportu chińskiej stali do UE o 4-6 proc.

Zapomina jednak o tym, że niższa cena chińskich produktów jest możliwa nie dzięki wspaniałej chińskiej technologii, a właśnie dzięki mniej rygorystycznym przepisom dotyczącym ochrony środowiska.

W poście opublikowanym w serwisie społecznościowym WeChat z 31 sierpnia chiński producent stali Baowu Steel Group określił unijną opłatę jako „ogromne wyzwanie”.

- Dziewięćdziesiąt procent stali wytwarza się w procesie wielkopiecowym lub w podstawowym piecu tlenowym, który jest kapitałochłonny i wymaga ogromnych inwestycji oraz czasu na modyfikacje technologiczne – podała chińska firma.

Jeszcze wiele trudności przed skutecznym wprowadzeniem podatku granicznego

Wprowadzenie nowych przepisów to wielkie wyzwanie. Mogą one spowodować problemy w imporcie, chociażby przez brak danych dotyczących śladu węglowego na jednostkę produkcji danego towaru. Importerzy będą mogli początkowo używać wartości domyślnych do obliczenia śladu CO2 towarów. Jednak później będą musieli robić własne wyliczenia.

- Fazę przejściową należy odpowiednio wykorzystać, aby zamknąć luki prawne i ustanowić solidniejsze zasady przeciwdziałające obchodzeniu przepisów – wskazuje zastępca dyrektora generalnego lobby stalowego Eurofer Adolfo Aiello.

Wiele jednak wskazuje, że eldorado dla pozaeuropejskich emisyjnych firm się kończy.