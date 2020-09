Europa zmierza w stronę Chin. Przed nami cienka granica

- Lubimy narzekać na Chiny, wyśmiewać się z nich, zarzucać im łamanie zasad konkurencji, a sami idziemy w tym kierunku - mówi Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, o zmieniającym się właśnie modelu ekonomicznym w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Politykę Europejskiego Zielonego Ładu określa „fajnym, cywilizacyjnym przedsięwzięciem”, za którym jednak musi pójść realny plan działania, by przyniosło ono pozytywny wymiar dla unijnej gospodarki.

Cyfrowy zaścianek? Atut: klasa średnia

Recepta na kryzys a chińska ścieżka rozwoju

- To, że chcemy cywilizacyjnie przysłużyć się jako Europa do tego, aby redukować emisję CO2, po to, żeby nasze dzieci miały czym oddychać i jak żyć, jest dla mnie bardzo cenne i wartościowe.Dobrze by było, aby pieniądze, które w tym kierunku idą, wzmacniały jednocześnie konkurencyjność Europy i dawały tym dzieciom również możliwość dobrego zarobkowania i funkcjonowania jako globalnych liderów w niektórych dziedzinach - podkreśla Brunon Bartkiewicz.Zwłaszcza że w nie mniej istotnej dziedzinie - digitalizacji - Europa już nie dotrzymuje tempa czołówce.Póki co, jak podkreśla prezes ING, dostarczamy światu kadry, ale i tu powoli zaczynamy przegrywać z Chinami czy specjalistami ze Stanów Zjednoczonych.- Europa ma bardzo silną i bardzo zamożną klasę średnią. Dzięki temu ma bardzo stabilny poziom konsumpcji i w efekcie chęci do korzystania z najnowszych technologii. Jesteśmy piekielnie atrakcyjnym rynkiem. Teraz chodzi o to, żeby te wartości, które generują kolosalną platformę do odbicia gospodarczego, odpowiednio wykorzystać i połączyć z tym, żeby nie być rynkiem importującym rozwiązania technologiczne, ale wykorzystującym potencjał własnego rynku i wchodzącym na rynek globalny - tłumaczy.Z szefem ING Banku Śląskiego rozmawiamy też o recepcie na wychodzenie z kryzysu oraz o tym, jak z tym procesem mogą sobie radzić kraje strefy euro i te niebędące w unii walutowej.- Z mojej perspektywy ważne jest, czy dojdzie do ujednolicenia gospodarczego, czy powstanie jednolity rynek. Grozi nam, że będziemy dyskutować nt. jedności politycznej, federacyjnej czy unijnej Europy, pokłócimy się i pożremy się. Wytworzymy mnóstwo napięć i stracimy czas. W związku z tym - z opóźnieniem będziemy konstruować wspólny rynek, który jest istotą przedsięwzięcia, jakim jest Unia Europejska - mówi Bartkiewicz.- Jesteśmy w przededniu nowej umowy społecznej, w ramach której rola państwa zadłużającego się, ale jednocześnie wspierającego gospodarkę punktowo, sprawia, że wchodzimy w inny model ekonomiczny. Obecnie trochę zmierzamy w stronę Chin. To znaczy przekazujemy w poważnym stopniu funkcje kreowania konkurencyjności gospodarki w ręce państwa - tak Brunon Bartkiewicz komentuje kwestię pracy nad europejskim Funduszem Odbudowy i krajowymi programami, które mają za zadanie obniżyć skutki kryzysu wywołane wybuchem pandemii w poszczególnych państwach członkowskich UE.