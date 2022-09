Europejscy ekolodzy przeciwni inwestycjom w atom i gaz

Przedstawiciele Greenpeace i czterech innych organizacji ekologicznych domagają się od Komisji Europejskiej skreślenia z listy energii zrównoważonej tej produkowanej z atomu i gazu ziemnego.

Ekolodzy protestują przeciwko klasyfikacji gazu i atomu jako energii zrównoważonej

Komisja Europejska ma czas do lutego 2023 na udzielenie odpowiedzi na postulaty Greenpeace'u

Dziś Europa staje przed wyzwaniem zapewnienia ciepła i energii w sezonie jesienno-zimowym

Greenpeace i kilka innych organizacji ekologicznych złożyły w Komisji Europejskiej wniosek dotyczący weryfikacji umieszczenia gazu ziemnego oraz energii jądrowej na oficjalnej liście źródeł uznanych za korzystne dla środowiska w ramach taksonomii. Uważają oni, że decyzja ta łamie przepisy klimatyczne Komisji Europejskiej powołując się w szczególności na emisje gazów cieplarnianych emitowanych przez elektrownie gazowe.

Ekolodzy ostrzegają, że podjęta na początku tego roku decyzja o włączeniu gazu ziemnego i atomu do unijnej taksonomii grozi ponownym przekierowaniem inwestycji na paliwa kopalne, a nie na energię odnawialną. W dołączonym wniosku uznano, że te rozwiązania są sprzeczne z zobowiązaniami całej Unii Europejskiej wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Zdaniem ekologów, mimo zmiany sytuacji, należy realizować zobowiązania porozumienia paryskiego

- Gaz jest jedną z przyczyn chaosu klimatycznego i gospodarczego, podczas gdy nadal nie ma rozwiązanego problemu radioaktywnych odpadów, a ryzyko wypadku jądrowego jest zbyt duże, aby je ignorować - napisano w komunikacie Greenpeace

Trudno nie odnieść wrażenia, że oczekiwania przedstawicieli organizacji, dbających o ochronę środowiska, są słuszne, tylko nawoływanie do tego typu rozwiązań w obecnej sytuacji pozbawione jest szerokiego społecznego poparcia. Komisja Europejska oraz rządy poszczególnych państw decydują się obecnie na wznowienie pracy elektrowni węglowych oraz przesunięcie czasu zamknięcia reaktorów jądrowych w Belgii, Niemczech czy Szwecji. Braki energii są dziś w Europie tak duże, że liczy się każdy megawat dostarczany do sieci, bez względu z jakiego źródła pochodzi.

Europa przygotowuje się do zimy i nie myśli o unijnej taksonomii

Społeczeństwa chcą w ciepłych i oświetlonych domach przetrwać zimę, a dopiero za pewien czas, może za kilka miesięcy zastanowić się, co dalej. Wszyscy mają świadomość tego, że odnawialne źródła energii elektrycznej nie są w stanie zapewnić zaopatrzenia w energię elektryczną. Konieczne są elektrownie stabilizujące, a dziś tylko elektrownie opalane gazem ziemnym i węglem są w stanie spełniać te zadania.

W przypadku Polski mamy do czynienia z aktywnymi przygotowaniami do podjęcia decyzji o wyborze technologii i wykonawcy budowy elektrowni atomowej. Dla nas bardzo ważne jest utrzymanie preferencji unijnych dla inwestycji w reaktory jądrowe. Pozwoli to łatwiej kredytować ten projekt i pozyskiwać finansowanie z międzynarodowych organizacji bankowych.

Komisja Europejska ma czas na udzielenie odpowiedzi na propozycje ekologów do lutego 2023 roku.

