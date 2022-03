Europejscy sprzedawcy energii wzywają banki centralne do udzielenia pomocy

Największe europejskie firmy handlujące energią wezwały rządy i banki centralne do udzielenia nadzwyczajnej pomocy w celu zapobieżenia kryzysowi gotówkowemu. Organizacja branżowa ostrzega, że firmom może zabraknąć gotówki, ponieważ inwazja na Ukrainę zrujnowała rynki towarowe - poinformował w środę Financial Times.

Sprzedawcy energii wzywają do awaryjnej interwencji banku centralnego. Możliwy kryzys gotówkowy to konsekwencja gwałtownych ruchów cenowych, które obciążają rynki towarowe. Sytuacja została wywołana przez kryzys w Ukrainie

EFET stwierdziła, że branża potrzebuje ograniczonego czasowo awaryjnego wsparcia płynności, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie hurtowych rynków gazu i energii. Do EFET należą m.in BP, Shell, PGE, PGNiG czy Tauron Polska Energia.

EFET chce, aby podmioty państwowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny lub banki centralne, zapewniły wsparcie za pośrednictwem kredytodawców, aby złagodzić skutki wezwań do uzupełnienia depozytów zabezpieczających.

"Sprzedawcy energii wzywają do awaryjnej interwencji banku centralnego. Możliwy kryzys gotówkowy to konsekwencja gwałtownych ruchów cenowych, które obciążają rynki towarowe. Sytuacja została wywołana przez kryzys w Ukrainie - przekazał FT.

Dziennik Financial Times zapoznał się z listem Europejskiej Federacji Handlowców Energią (EFET - European Federation of Energy Traders). Organizacja stwierdziła w liście, że branża potrzebuje "ograniczonego czasowo awaryjnego wsparcia płynności, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie hurtowych rynków gazu i energii". Do EFET należą m.in BP, Shell, PGE, PGNiG czy Tauron Polska Energia.

FT zaznaczył, że "apel ten jest następstwem poważnych zakłóceń na rynkach towarowych, które wywołane wcześniej przez pandemię, w ostatnich tygodniach zostały pogłębione przez rosyjską inwazję na Ukrainę".

Dziennik przytoczył fragment listu EFET z 8 marca, w którym napisano, że "od końca lutego 2022 r. i tak już trudna sytuacja uległa pogorszeniu i coraz więcej (europejskich) uczestników rynku energetycznego znajduje się w sytuacji, w której ich możliwości pozyskania dodatkowej płynności są poważnie ograniczone lub, w niektórych przypadkach, wyczerpane". Dodano, że "nie można wykluczyć, sytuacji kiedy ogólnie zdrowe i dobrze prosperujące firmy energetyczne nie będą miały dostępu do środków pieniężnych".

"Osoby zaznajomione z tą sprawą powiedziały, że członkowie EFET poruszyli tę kwestię w rozmowach z bankami centralnymi" - powiadomił FT.

Gazeta przypomniała, że "ruina na rynkach towarowych wynikająca z inwazji na Ukrainę jest najbardziej widoczna w przypadku niklu, ważnego rosyjskiego towaru eksportowego". Dodała również, że "ceny ropy i gazu, w których Rosja odgrywa kluczową rolę, również poszybowały w górę od rozpoczęcia wojny. Kontrakty futures powiązane z TTF, europejską ceną hurtową gazu, wzrosły o prawie 200 proc. w ciągu czterech dni na początku tego miesiąca". "W niektórych przypadkach wezwania do uzupełnienia depozytów zabezpieczających na rynku gazu wzrosły 10-krotnie z dnia na dzień" - zaznaczono.

"EFET chce, aby podmioty państwowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny lub banki centralne, zapewniły wsparcie za pośrednictwem kredytodawców, aby złagodzić skutki wezwań do uzupełnienia depozytów zabezpieczających" - stwierdził FT.

FT przekazał komentarz Petera Stylesa, wiceprzewodniczącego zarządu EFET, który powiedział dziennikowi, że "nadrzędnym celem jest utrzymanie porządku na rynku kontraktów terminowych i innych pochodnych kontraktów energetycznych". Styles podkreślił, że "producenci gazu, europejscy importerzy gazu i dostawcy energii muszą zachować możliwość zabezpieczania swoich pozycji".

Styles powiedział FT, że możliwe jest zabezpieczenie ryzyka bez udziału giełd. Dodał, że uczestnicy rynku potrzebują "płynności, głębokości i widocznych sygnałów cenowych, które zapewniają giełdy kontraktów terminowych z centralnym rozliczeniem".

"Banki centralne zapewniają płynność awaryjną w okresach napięć rynkowych, aby powstrzymać problemy z przepływem środków pieniężnych w wypłacalnych instytucjach. Zazwyczaj pożyczkodawcy zastawiają zabezpieczenie w zamian za pożyczki awaryjne. Nie jest jasne, jak dokładnie miałaby wyglądać pomoc dla uczestników rynku towarowego" - wyjaśnił FT.

Dziennik przekazał, że obecnie europejskie banki centralne nie komentują konkretnych próśb o pomoc. "Niektóre z nich mogą być niechętne, by wesprzeć firmy handlowe, ponieważ często czerpią duże zyski ze zmian cen towarów" - podkreślił FT.

Financial Times zaznaczył, że "wysocy rangą urzędnicy EBC bacznie obserwują światowe rynki towarowe". Przytoczono m.in. słowa wiceprezesa EBC, Luisa de Guindosa, który powiedział, że instrumenty pochodne, w tym towarowe, to bardzo specyficzny rynek, któremu EBC przygląda się bardzo uważnie.

W podobnym tonie wypowiedział się Rostin Benham, przewodniczący Commodity Futures Trading Commission, najważniejszego amerykańskiego regulatora rynku instrumentów pochodnych. "Benham powiedział, że należy +bezwarunkowo+ utrzymywać odpowiednie depozyty zabezpieczające" - przypomniał FT.

Według Financial Times "banki rozliczeniowe, które świadczą usługi dla platform transakcyjnych, mogą uzyskać dostęp do płynności od swoich krajowych banków centralnych".

"Giełdy odgrywają istotną rolę na światowych rynkach towarowych, udostępniając firmom handlowym kontrakty terminowe do zarządzania ryzykiem. Bez tych instrumentów większość handlowców nie byłaby w stanie dokonywać fizycznego obrotu towarami" - podkreślił dziennik. FT wyjaśnił, że "z tego powodu wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających i limity rozliczeń kontraktów terminowych na towary mają kluczowe znaczenie dla światowego przepływu ropy i gazu".

Financial Times przywołał opinię "jednego z głównych traderów", który powiedział dziennikowi, że "początkowy depozyt zabezpieczający dla hurtowego europejskiego kontraktu na gaz wraz z dodatkowym zabezpieczeniem wymaganym przez banki rozliczeniowe zbliża się obecnie do wartości kontraktu". "Jego zdaniem nie jest to +funkcjonujący rynek+" - przekazał FT.

Ponadto dziennik przywołał opublikowany w środę raport roczny Glencore, jednej z największych na świecie firm handlującymi surowcami. W dokumencie firma zaznaczyła, że jednym z zagrożeń dla branży energetycznej jest utrzymanie "zdolności do finansowania depozytów zabezpieczających".

"Na rynku ropy naftowej już teraz aktywność hedgingowa skurczyła się. Liczba otwartych kontraktów terminowych typu futures, związanych z ropą spadła w ostatnich tygodniach do najniższego poziomu w ciągu ostatnich kilku lat" - zacytował FT.

FT zwrócił uwagę na jeden z wniosków Glencore: "w rezultacie rafinerie otrzymują mniej ofert w przetargach na ropę naftową. Państwowe przedsiębiorstwo naftowe w Urugwaju otrzymało tylko cztery oferty w ostatnim przetargu na ropę naftową. Zazwyczaj otrzymuje ich 15".

Jak przypomniał FT "o wystosowaniu listu EFET po raz pierwszy poinformował magazyn Risk".

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego. W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. Z działaności w Rosji wycofało się m.in BP i Shell