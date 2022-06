Europejska energetyka przeżyje bez rosyjskiego gazu. Ale musi się zmieniać

Tendencję do elektryfikacji i zastępowania paliw kopalnych energią elektryczną ma charakter długoterminowy i jest brana pod uwagę w regionalnej strategii notowanego na warszawskiej giełdzie holdingu Eurohold. - Wydawałoby się, że wstrzymanie dostaw gazu z Rosji będzie miało negatywny wpływ na gospodarkę, ale niektóre firmy chcą zastąpić gaz ziemny prądem, co jest dla nas korzystne - mówi w rozmowie z WNP.PL Karel Kral, prezes Electroholdu, spółki zależnej Euroholdu.

Całkowite przychody Euroholdu, rozwijającego działalność m.in. w zakresie dystrybucji i dostaw energii elektrycznej oraz ubezpieczeniach, wzrosły ponad czterokrotnie, do ponad 850 mln euro, a EBITDA przekroczyła 47 mln euro.

Eurohold, notowany na GPW w Warszawie holding, działający w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, przejął w Bułgarii aktywa spółki energetycznej należącej do czeskiej Grupy ČEZ.

– Polska i Czechy już dawno zliberalizowały ceny energii dla gospodarstw domowych. W Bułgarii i wielu innych krajach bałkańskich nadal toczy się dyskusja na ten temat – mówi prezes Electroholdu Karel Kral.

Eurohold, notowany na GPW w Warszawie holding, działający w regionie Europy Środkowo-wschodniej i Południowo-wschodniej, przejął w Bułgarii aktywa spółki energetycznej należącej do czeskiej Grupy ČEZ. Spółka zmieniła nazwę z CEZ Trade Bulgaria na Electrohold Trade. Jaki był cel tej transakcji?

- Przejęcie bułgarskich aktywów CEZ jest kamieniem milowym w naszej strategii rozwoju. Jest to również świetna okazja do wejścia w nowy, regulowany biznes, który zapewnia naszym inwestorom dobre możliwości rozwoju, poszerzenia naszej działalności w Europie Południowo-wschodniej i dywersyfikacji naszego portfela aktywów.

To największe i najbardziej udane przejęcie w historii naszej grupy. Ta transakcja wygeneruje wiele potencjalnych synergii, optymalizacji i możliwości sprzedaży krzyżowej oraz zapewni naszym inwestorom większą stabilność i przewidywalność w zakresie dochodów oraz przepływów pieniężnych spółki holdingowej, a także możliwości trwałego wzrostu i dobrych zwrotów skorygowanych o ryzyko.

Zwiększy to nasze przychody i poprawi rentowność, wzmacniając naszą pozycję rynkową w regionie. Przejęliśmy największego dystrybutora energii elektrycznej (40 proc. udziału w rynku), największego dostawcę energii i jednocześnie największego gracza zajmującego się obrotem energią elektryczną w Bułgarii. Liczymy na cross-selling usług, czyli sprzedaż naszych produktów ubezpieczeniowych i finansowych nowym klientom detalicznym z segmentu energetycznego, co dodatkowo wygeneruje strumień nowych przychodów. Obecnie przygotowujemy pierwsze produkty ubezpieczeniowe dla naszych odbiorców energii.

Odcięcie dostaw gazu nie oznacza katastrofy

Co oznacza dla Bułgarii i Bałkanów odcięcie dostaw gazu i potencjalne ograniczenie dostaw ropy?

- Z pewnością nie jest to komfortowa sytuacja, ale w ostatecznym rozrachunku odcięcie dostaw gazu ziemnego z Rosji nie jest w przypadku Bułgarii aż tak dużym problemem. Roczne zużycie tego źródła energii jest stosunkowo niewielkie w porównaniu ze średnią UE, a nawet całego regionu Europy Wschodniej. Wynosi ono 3 mld m sześc., podczas gdy np. w Polsce przekracza 20 mld m sześc. Nawet w Czechach, które pod względem liczby ludności są porównywalne z Bułgarią, jest to 8-9 mld m sześc. Tylko ok. 120 tys. gospodarstw domowych w Bułgarii używa gazu do ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody. Poza tym sezon grzewczy dobiegł końca, co jeszcze bardziej zmniejsza zużycie gazu.

Ograniczenia dotyczące gazu są problemem dla przemysłu chemicznego czy szklarskiego, ale niektóre firmy z tych sektorów mogą przejść na alternatywne źródła energii. Obecnie oceniamy, jak szybko firmy te mogą zastąpić gaz energią elektryczną.

Jeśli chodzi o ciągłość dostaw gazu ziemnego, nie widzimy zmian. Bułgaria wydaje się być dobrze przygotowana do takiego scenariusza i mogłaby sobie z tym problemem poradzić. W odpowiedzi na działania Rosji, Bułgaria podpisała wieloletnią umowę na dostawy azerbejdżańskiego gazu. Poza tym jest połączenie gazowe z Grecją, interkonektor zostanie oddany do użytku jeszcze w tym miesiącu. Bułgaria uczestniczy również w projekcie budowy terminalu LNG w porcie Aleksandropolis. Wszystko to sprawia, że kraj nie musi martwić się o dostawy gazu w najbliższej przyszłości.

Jak rozwija się energetyka w dobie ograniczeń i wysokiej inflacji? Czy Eurohold - posiadający spółkę Electrohold, która jest nową częścią energetyczną holdingu - jest beneficjentem tej sytuacji, czy raczej ma problemy?

- Z jednej strony wydawałoby się, że wstrzymanie dostaw gazu z Rosji będzie miało negatywny wpływ na gospodarkę, ale z drugiej strony, jak już wspomniałem, niektóre firmy chcą zastąpić gaz ziemny prądem, co jest korzystne dla nas jako spółki energetycznej.

Widzimy też długoterminową tendencję do elektryfikacji i zastępowania paliw kopalnych energią elektryczną, co również jest dla nas korzystne. W krótkim okresie wojna w Europie i rosnąca inflacja mogą jednak pogłębić tendencję wzrostową cen energii elektrycznej.

Kiedy wiatr wieje w żagle

Jak w tym kontekście wygląda sytuacja finansowa Euroholdu?

- Spółka jest notowana jednocześnie na dwóch giełdach – od 2007 roku na giełdzie bułgarskiej, a od 2011 roku na rynku głównym GPW, gdzie jest czwartą co do wielkości spółką w regionie CEE pod względem kapitalizacji.

W zeszłym roku osiągnęliśmy rekordowe przychody w wysokości ponad 1,9 mld euro, co oznacza wzrost o 138 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 122 mln euro, czyli był większy o ok. 4 proc. w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym. Ostateczny wynik finansowy netto za 2021 rok wyniósł prawie 58,5 mln euro.

W pierwszym kwartale tego roku również odnotowaliśmy rekordowe wzrosty. Całkowite przychody zwiększyły się ponad czterokrotnie, do ponad 850 mln euro, a całkowita EBITDA przekroczyła 47 mln euro, co stanowi dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z poprzednim okresem. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach roku osiągnął prawie 19 mln euro, czyli wielokrotnie więcej niż w tym samym okresie 2021 roku.

Przejęte aktywa CEZ pozytywnie wpłynęły na wyniki grupy, dając nam dodatkowy "wiatr w żagle". W pierwszym kwartale tego roku EBITDA samej części energetycznej wyniosła 36 mln euro, co jest dla nas bardzo satysfakcjonującym wynikiem. Obecne trendy rynkowe wspierają całą branżę energetyczną, w tym także nas.

Jaką strategię rozwoju realizuje holding?

- Eurohold Bulgaria, bo tak brzmi pełna nazwa, tworzy grupę finansowo-energetyczną działającą w regionie Europy Środkowo-wschodniej i Południowo-wschodniej (CEEC). Spółka rozwija działalność w sektorze dystrybucji i dostaw energii elektrycznej, ubezpieczeń, leasingu, sprzedaży samochodów, inwestycji oraz zarządzania majątkiem. Jej akcje notowane są na giełdach w Sofii i Warszawie.

Eurohold jest właścicielem Euroins Insurance Group AD (EIG), jednej z największych grup ubezpieczeniowych w regionie. EIG działa w 14 krajach, obsługuje ponad 4 mln klientów i zatrudnia ponad 3 tys. pracowników. Za pośrednictwem swojego subholdingu Eastern European Electric Company holding nabył w 2021 roku spółki zależne czeskiej spółki energetycznej Grupy ČEZ w Bułgarii. Zatrudniają one ponad 3 tys. pracowników i obsługują prawie 3 mln klientów w tym kraju.

Bez bodźców i zachęt nie będzie zielonej energetyki

Poproszę o porównanie rynków energetycznych Polski, Czech oraz innych krajów w regionie CEE.

- Polska i Czechy to zdecydowanie bardziej płynne rynki. Oba kraje już dawno zliberalizowały ceny energii dla gospodarstw domowych. W Bułgarii i wielu innych krajach bałkańskich nadal toczy się dyskusja na ten temat. To wszystko wpływa na trendy energetyczne w poszczególnych krajach.

Polska i Czechy już dawno rozwijały prosumenckie farmy fotowoltaiczne. Można powiedzieć, że panele fotowoltaiczne widzimy na prawie co drugim dachu. W Bułgarii, ze względu na to, że energia jest nadal dotowana przez państwo, nie ma wielu bodźców ekonomicznych do rozwoju energetyki odnawialnej wśród gospodarstw domowych.

W przeciwieństwie do Polski czy Czech, w Bułgarii fotowoltaikę rozwija głównie biznes. W najbliższych latach rynki regionu powinny jednakże bardziej się do siebie upodobnić. Unia Europejska coraz mocniej naciska na Bułgarię, aby zliberalizowała rynek energii i uwolniła ceny.

Jak rozwija się rynek odnawialnych źródeł energii w dobie odcięcia od dostaw z Rosji? Czy prognozuje się szybszy jego wzrost?

- Przed Bułgarią jest wiele lat wzrostu na rynku odnawialnych źródeł energii. Liczba wstępnych zapytań o przyłączenie fotowoltaiki do sieci wzrosła prawie czterokrotnie w porównaniu do roku poprzedniego, głównie od klientów biznesowych.

Bułgaria, podobnie jak Polska i Czechy, dostrzega coraz większe korzyści z energii odnawialnej, głównie z fotowoltaiki. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ilość energii elektrycznej pozyskiwanej z panelu może być na Bałkanach nawet dwa razy wyższa niż w Polsce.

Jak pan ocenia perspektywy rynku energetycznego w Europie?

- Uważam, że europejski system energetyczny ma solidne podstawy i zmierza we właściwym kierunku. Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. Obecnie dyskusyjne jest, jaką rolę powinien odgrywać gaz w transformacji energetycznej, niemniej jednak przyszłość europejskiej energetyki należy do energii odnawialnej, co zostało już przedstawione w Europejskim Zielonym Ładzie.

Dostępne technologie sprawiają, że energia odnawialna jest coraz bardziej stabilna, na przykład mamy zyskujące na popularności magazyny energii, które stabilizują zużycie w ciągu dnia.

Wierzę jednak, że obecna transformacja będzie miała również inny wymiar - energetykę jądrową. Szczególnie ciekawym rozwiązaniem wydają się tu budowane m.in. przez Polskę małe reaktory modułowe, które mogą stać się ważnym źródłem energii. Choć moc takich reaktorów jest mniejsza, zwrot z nakładów inwestycyjnych jest bardziej przewidywalny niż w przypadku standardowych bloków jądrowych.