Europejski Bank Inwestycyjny: "Polacy chcą się poświęcić"

Polacy są gotowi wprowadzić zmiany związane ze stylem życia, które mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu. Słowem chcą się poświęcić żeby przeciwdziałać zmianom klimatu. Jednak jeśli chodzi o aktywność społeczną, opinie respondentów są podzielone - wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Marki i przedsiębiorstwa

51 proc. Polaków jest gotowych wziąć udział w demonstracjach związanych ze zmianami klimatu, a 49 proc. nie ma takiego zamiaru. 67 proc. ankietowanych byłoby skłonnych przyłączyć się do bojkotu przedsiębiorstw lub marek, które przyczyniają się w dużym stopniu do globalnego ocieplenia. W skali kontynentu wskaźnik ten ma wartość 76 proc. Warto jednak dodać, że 41 proc. Polaków wskazało chęć zainwestowania oszczędności w zielone fundusze.Europejski Bank Inwestycyjny podkreśla, że gotowość do podjęcia w 2020 roku działań związanych z powstrzymaniem zmian klimatu można zaobserwować na całym świecie. Mieszkańcy różnych regionów są zgodni w kwestii ograniczenia zużycia plastiku: 81 proc. Amerykanów, 93 proc. obywateli Unii Europejskiej i 98 proc. Chińczyków zamierza kupować mniej produktów z tworzyw sztucznych.Jednak jeśli chodzi o zużycie energii w gospodarstwach domowych, nie można zauważyć jednolitych trendów: ponad 94 proc. ankietowanych obywateli Chin chce skorzystać z usług dostawców zielonej energii, ale w Europie i w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten kształtuje się na poziomie odpowiednio 70 proc. i 64 proc. Podobnie jest w kwestii inwestowania w zielone fundusze: taki krok zamierza wykonać w 2020 roku ponad 86 proc. ankietowanych Chińczyków, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie – odpowiednio 56 i 52 proc.- Jestem podekscytowana faktem, że obywatele Unii Europejskiej tak bardzo angażują się w działania związane z powstrzymaniem zmian klimatu. Są one elementem trendów społecznych i ekonomicznych, dzięki którym możemy próbować przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom - podkreśla Emma Navarro, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska. - Europejski Bank Inwestycyjny będzie zdecydowanie wspierać inicjatywy obywateli na rzecz bezpiecznej przyszłości. Cieszymy się, że tak wiele osób pragnie coś zrobić na rzecz klimatu i że staje się to dla nich częścią codziennego życia. Sukces odniesiemy jedynie wówczas, gdy będziemy wspólnie dążyć do jego osiągnięcia - dodaje.