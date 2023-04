Europejski Kongres Gospodarczy odpowie na najważniejsze pytania na temat energetyki

Wyzwania stojące przed systemem energetycznym w Polsce i w Europie będą mocno zaznaczone na XV Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy.

Europejski Kongres Gospodarczy jest miejscem gdzie o energetyce mówimy kompleksowo.

Na EEC (European Economic Forum) omawiane będą główne kierunki rozwoju polskiej energetyki.

Przez trzy dni pod patronatem WNP.PL będziemy rozmawiać o kwestiach energii i bezpieczeństwa podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26.04.2023 r.).

Kwestie związane z energią a w szczególności bezpieczeństwem energetyczny dominują w debacie publicznej. W Polsce dokonuje się transformacja energetyczna podobnie jak w przypadku całej Europy, która zmaga się z niedoborami paliwa wynikłymi z odcięcia dostaw z Rosji.

Transformacja energetyczna jest podstawą do rozmów o przyszłości tego sektora w Polsce i w Europie, który na skutek wojny na Ukrainie i wcześniejszych zaniedbań musi przejść radykalne zmiany

O tych wyzwaniach będziemy mówić np. na sesji "Transformacja sektora energii" podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W debacie wezmą udział m. in.: Inga Žilienė, wiceminister energetyki Litwy, Anders H. Eide, ambasador Norwegii w Polsce oraz James Hughes z ambasady brytyjskiej w Polsce.

W dyskusji o energetyce w Polsce nie może zabraknąć tematu związanego z rozwojem elektrowni jądrowych. W sesji "Energetyka jądrowa" udział wezmą m.in. Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jak również przedstawiciele sektora jak Anni Jaarinen, kierującą działem usług jądrowych w Fortum czy p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych Łukasz Młynarkiewicz.

W ramach transformacji energetycznej Polska musi stawiać na nowe technologie, które nie są wystarczająco wykorzystywane nad Wisłą, albo nie ma ich wcale. Polskie wybrzeże Bałtyku jest idealnym miejscem do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, o której będziemy rozmawiali w trakcie sesji "Morska energetyka wiatrowa" z udziałem między innymi praktyków, jak choćby João Metelo, członek zarządu Skyborn Renewables, oraz osób odpowiedzialnych za finansowanie przyszłych projektów takich, jak Bartłomiej Pawlak z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Odchodzenie od węgla w Polsce oraz nowe technologie jak wodór też będą obecne w Katowicach podczas trzydniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Transformacja energetyczna oznacza również rozwój nowych technologii jak wodór, który jeszcze do niedawna był traktowany jako źródło energetyczne odległej przyszłości, a dzisiaj coraz więcej państw rozważa wprowadzenie go zarówno do przemysłu jak i transportu. W sesji poświęconej wodorowi swoje wystąpienie będzie miał były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

W dyskusji o energii w Polsce nie można uciec od najbardziej kontrowersyjnych tematów. Jak będzie wyglądała transformacja energetyczna i wycofywanie węgla z użycia? Podczas sesji "Czas na węgiel?" odpowiemy na tego typu pytania wraz z Tomaszem Rogalą, prezesem Polskiej Grupy Górniczej, Sławomirem Brzezińskim, wiceprezesem Węglokoksu czy Markiem Wesołym sekretarza stanu, pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.