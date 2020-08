Europejski Kongres Gospodarczy: przede wszystkim klimat

Nie ma co ukrywać - Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach będzie pod wieloma względami wyjątkowy. I to nie tylko ze względu na liczbę uczestników – fizycznych i online oraz najwyższe warunki bezpieczeństwa epidemicznego, które udało się zapewnić, ale przede wszystkim ze względu na tematykę, która daleko wybiega w przyszłość. W perspektywę roku 2050.

Jednym z nich będzie panel Energetyka, klimat, transformacja, którego uczestnicy zajmą się m.in. kierunkami transformacji energetycznej w Polsce, barierami i szansami rozwojowymi związanymi z przyjęciem celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r., a także tym, jakimi sposobami powinniśmy do tego celu dążyć i czy OZE to jedyna droga.- Na panelu będziemy rozmawiać o najważniejszych i rewolucyjnych wyzwaniach, które stoją przed nami w perspektywie zarówno 2030 roku, jak i dalej – roku 2050. Nakreślimy przed państwem te wyzwania oraz to jak dalece zmienią się stosunki społeczne i gospodarcze, planowanie biznesu oraz sposób, w jaki zaspokajamy swoje potrzeby i te najbardziej fundamentalne, i zwykłe codzienne zachcianki - zachęca Michał Motylewski, Managing Counsel z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych Dentons, jeden z uczestników panelu.Przypomnijmy zatem – panel Energetyka, klimat, transformacja, 3 września 2020, godz. 11.30-13.00. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.