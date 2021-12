Europejski Pakt na rzecz klimatu ma swoich ambasadorów. 16 z Polski

Wkrótce po zaprezentowaniu przez Komisję Europejską Paktu na rzecz klimatu zostali powołani pierwsi ambasadorzy tej inicjatywy. KE uważa, że ambitnych celów Zielonego Ładu nie będzie można zrealizować bez zaangażowania obywateli, organizacji i samorządów.

Mała reprezentacja polska?

Każde indywidualne zobowiązanie jest wliczone do globalnej próby ustanowienia światowego rekordu Guinnessa, w największej liczbie zobowiązań klimatycznych odnotowanych w ciągu jednego miesiąca. Pierwszy taki rekord ustanowiono od połowy czerwca do połowy lipca br., zgłaszając łącznie 141 tys. zobowiązań.- Świetnym przykładem wspólnych inicjatyw i promowania zielonego transportu było uruchomienie pociągu ConnectingEuropeExpress przejeżdżającego przez ponad miesiąc przez 26 państw członkowskich Unii Europejskiej - mówi mówi Oleksyn-Wajda. - Jako ambasadorzy Paktu dołączaliśmy do pociągu na różnych odcinkach trasy, a podczas spotkań podkreślaliśmy konieczność popularyzacji tego środka transportu.Wielu ambasadorów Paktu uczestniczyło w Szczycie Klimatycznym COP26 w Glasgow. Zdaniem obserwatorów, to ludzie zaangażowani, zarazem „inspirujący eksperci z różnym doświadczeniem zawodowym”. Potrafią przy tym porwać publikę przemówieniami i energią.- W poprzedni weekend miałam natomiast dużą przyjemność wystąpić jako ekspertka w konferencji Future of Europe - dodaje Oleksyn-Wajda. - Było to forum dla wyrażenia przez obywateli swoich poglądów na temat tego, czego praktycznie oczekują od Unii Europejskiej w sprawach ochrony klimatu.Podobny charakter mają projekty tzw. peer parliaments, organizowane pod egidą Komisji Europejskiej. Ambasadorowie Paktu przekazują eurodeputowanym opinie społeczne, co ich zdaniem powinno zostać wykonane w UE by zmniejszyć ślad węglowy.- Także polscy ambasadorowie to zróżnicowana pod względem wieku, doświadczenia i zakresu działalności grupa ludzi, dzięki czemu możemy dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców - mówi Oleksyn-Wajda.Są wśród nich prezydencji dużych miast, jak Rafał Trzaskowski (Warszawa) i Hanna Zdanowska (Łódź), samorządu - Adam Struzik (marszałek woj. mazowieckiego) i Olgierd Geblewicz (marszałek województwa zachodniopomorskiego). Dominują społecznicy, przedstawiciele organizacji ekologicznych.Patrz też: Trzaskowski o programach unijnych skierowanych do samorządów: jestem po wielu rozmowach Przed niecałym miesiącem do ich grona, jako 16. ambasador, dołączyła Anna Wojciechowska, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży firmy budowlanej Robyg.- Budownictwo jest jedną z gałęzi gospodarki, która najsilniej oddziałuje na klimat, a mając świadomość zmian zachodzących w otaczającym nas świecie ważne jest dla mnie, by być częścią nowo budującego się odpowiedzialnego społeczeństwa i inicjatyw zapewniających rozwój bez szkody na przyszłych pokoleń - mówi dyrektor Wojciechowska. - Wybór na ambasadora Paktu Klimatycznego jest dla mnie wyróżnieniem i potwierdzeniem mojego zaangażowania w działania na rzecz środowiska i społeczeństwa.Można zauważyć, że polskich ambasadorów Paktu jest mało w relacji np. do liczby mieszkańców, a z pewnością mniej, niż statystycznie przypada ich na kraj członkowski UE (19). Można też zakładać, że to ciągle młoda inicjatywa i znajdzie więcej propagatorów w Polsce.