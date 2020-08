Europejski Zielony Ład na EEC Online. Wkrótce debata

Ważna pozycja polityki klimatycznej w agendzie polityczno-gospodarczej UE została potwierdzona w konkluzjach z lipcowego szczytu Rady Europejskiej. Zgodnie z nimi 30 proc. całego uzgodnionego pakietu finansowego o wartości 1 824,3 mld euro ma być przeznaczone na finansowanie działań służących zbudowaniu w UE gospodarki neutralnej klimatycznej do 2050. O szansach i zagrożeniach, jakie ze sobą niesie ta strategia już wkrótce będziemy rozmawiali podczas debaty „Europa i Zielony Ład. Transformacja energetyczna” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w internecie.

Cel redukcji CO2 – jeszcze wyżej?

Casus Polska

- Działania w dziedzinie klimatu zostaną włączone do głównego nurtu polityk i programów finansowanych w ramach WRF ( wieloletnich ram finansowych - red.) i NGEU. Ogólny cel w zakresie klimatu wynoszący 30 proc. będzie miał zastosowanie do łącznej kwoty wydatków z WRF i NGEU i zostanie odzwierciedlony w stosownych celach w przepisach sektorowych - czytamy w konkluzjach Rady Europejskiej z lipcowego szczytu.- Te cele w przepisach sektorowych powinny być zgodne z celem polegającym na osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. i przyczyniać się do osiągnięcia nowych unijnych celów w zakresie klimatu na 2030 r., które zostaną uaktualnione do końca roku. Jako ogólna zasada, wszystkie wydatki UE powinny być spójne z celami porozumienia paryskiego - wskazano w konkluzjach szczytu Rady UE z minionego miesiąca.Przytoczony fragment konkluzji dotyczący nowych unijnych celów zakresie klimatu na 2030 stanowi, jak się wydaje, zapowiedź, że mimo koronakryzysu politycy unijni nie rezygnują z planu weryfikacji celu redukcji emisji CO2 na następną dekadę.Zapowiedzi możliwości jego podniesienia pojawiają się od dawna i znalazły już odzwierciedlenie w projekcie tzw. unijnego prawa klimatycznego przedstawionego przez Komisję w marcu 2020.Projekt ten mówi, że emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych w całej Unii, uregulowane przez prawo Unii, należy zrównoważyć najpóźniej do 2050 r., tym samym zmniejszając emisje do poziomu zerowego netto w tym terminie i zawiera zapis o przeglądzie celu redukcji emisji CO2 na 2030 rok, który obecnie wynosi 40 proc.- Do września 2020 r. Komisja dokonuje przeglądu unijnego celu klimatycznego na 2030 ( … ) w świetle celu neutralności klimatycznej (…) i bada opcje wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na poziomie 50-55 proc. redukcji emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli Komisja uzna za stosowne skorygowanie tego celu, przedkłada w tej sprawie odpowiednie wnioski Parlamentowi Europejskiemu i Radzie - mówi jeden z przepisów projektu prawa klimatycznego.Według analiz Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) z lutego 2020 przyjęcie 50 proc. celu redukcyjnego dla UE spowodowałoby wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 do poziomu 34 euro w 2025 roku i 52 euro w 2030 roku, a konsekwencją zwiększenia celu redukcji emisji do poziomu 55 proc. byłby wzrost ceny uprawnień do 41 euro w 2025 roku i 76 euro w 2030 roku.Według przedstawionych w 2019 roku szacunków Komisji Europejskiej realizacja europejskiej strategii neutralności klimatycznej do roku 2050 wymagałaby poniesienia nakładów w wysokości do 2,8 proc. PKB Unii Europejskiej, co przekłada się na koszty w wysokości od 520 do 575 mld euro rocznie dla całej gospodarki unijnej.W przypadku Polski neutralność klimatyczna może wymagać w samej energetyce zainwestowania nawet ponad 200 mld euro. Polski Komitet Energii Elektrycznej podawał, że zgodnie z analizą „Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050 r.” szacowane koszty inwestycyjne dla samego polskiego sektora energetycznego, które umożliwią osiągnięcie celu redukcji o 96- 97% w 2050 wyniosą 179–206 mld euro w latach 2021-2050 (nie uwzględniając dodatkowych kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2).- Należy zauważyć, że koszty ewentualnego osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę są znacząco wyższe niż średnia dla państw UE i mogą oznaczać konieczność dodatkowych inwestycji rzędu 1-3% PKB, co przekłada się na inwestycje rzędu nawet 400 mld euro w okresie 2021-2050- podał w odpowiedzi na interpelację poselską Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu.