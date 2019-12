Europejski Zielony Ład. Tak ma wyglądać rewolucja klimatyczna w UE

Komisja Europejska zaprezentowała w środę Europejski Zielony Ład - projekt, który ma całkowicie przeobrazić politykę klimatyczną i gospodarkę Wspólnoty. Zakłada, że kraje uzależnione od paliw kopalnych otrzymają środki na transformację.

Europejski Zielony Ład to projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić Unię Europejską do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

W Brukseli panowało oczekiwanie, że KE przedstawi w środę architekturę finansową swojego planu, jednak w opublikowanej propozycji liczb jest niewiele.

Te mają pojawić się później - w 2020 roku.

"To wyjątkowy dzień. Dziś rano kolegium komisarzy zaakceptowało Europejski Zielony Ład. To z jednej strony nasza wizja kontynentu neutralnego klimatycznie w 2050 r., z drugiej strony mapa drogowa do tego celu" - powiedziała na briefingu szefowa KE Ursula von der Leyen.



KE publikuje jeden ze swoich najważniejszych programów w przeddzień szczytu w Brukseli, na którym unijni liderzy mają podjąć decyzję w sprawie tego, czy UE powinna być do 2050 roku Wspólnotą neutralną klimatycznie. Jeśli tak, to narzędziem do tego ma być właśnie Europejski Zielony Ład.

Aby to się mogło stać, UE musi jednak znacznie podwyższyć cel redukcji emisji na 2030 rok z obecnych 40 proc.