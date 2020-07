Europejski zielony ład to dobry kierunek dla rolnictwa

Europejski zielony ład, a zwłaszcza strategia od pola do stołu i strategia bioróżnorodności to dobry kierunek dla rolnictwa w Europie i Polsce - powiedział w piątek komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Podkreślił, że wsparcie unijne na te cele będzie duże.

Wypowiedź Wojciechowskiego, nagraną w piątek, odtworzono w czasie konferencji "Europejski zielony ład a interes Polski" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

- Europejski zielony ład, a zwłaszcza dwie jego rolnicze części - strategia od pola do stołu i strategia bioróżnorodności to próba zatrzymania i odwrócenia w rolnictwie europejskim złych zjawisk, które rolnictwo zamieniają w przemysł. Zmniejszenie stosowania chemii w rolnictwie, mniej antybiotyków w hodowli i w ogóle mniej hodowli intensywnej, a więcej naturalnej, opartej na zwierzętach swojego chowu, na własnych paszach białkowych, a nie na soi przywożonej z Ameryki. To jest kierunek dobry dla rolnictwa w Europie i także dla rolnictwa polskiego - mówił Janusz Wojciechowski.

Komisarz UE podkreślił, że o ile nie będzie łatwo zmienić gospodarki opartej na węglu i osiągnąć cele klimatyczne w przemyśle, to w rolnictwie polskim, przy odpowiednim wsparciu z unijnego budżetu, to może być dobre dla polskiego środowiska i rolników. Zaznaczył, że to wsparcie unijne będzie duże.

Wojciechowski ocenił, że wielką szansą może być finansowany przez UE rozwój gospodarstw ekologicznych. Zaznaczył, że obecnie zaledwie 3 proc. ziemi rolnej w Polsce jest objęte takimi gospodarstwami.

- Krótkie łańcuchy dostaw, rozwój lokalnego przetwórstwa i lokalnych rynków, więcej pomocy dla małych i średnich gospodarstw, więcej zdrowej żywności produkowanej lokalnie, niekoniecznie na daleki eksport. To jest kierunek dobry dla Polski, bo Polska ma jeszcze małe i średnie gospodarstwa i jeszcze nie odeszła od dawnego, zielonego, zrównoważonego modelu rolnictwa. Nie odeszła tak daleko, jak to stało się w innych krajach - argumentował Janusz Wojciechowski.

Wojciechowski apelował, aby zachowując prawo do krytyki pewnych rozwiązań, starać się jednak wykorzystać zielony ład i fundusze, aby posłużyło to zachowaniu i rozwijaniu piękna i potencjału polskiej ziemi.