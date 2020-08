Europejski Zielony Ład – za bardzo czy za mało ambitny?

9 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zaprezentowała założenia European Green Deal. „To jest taki moment dla Europy jak lądowanie człowieka na Księżycu” – mówiła Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE. Nie brakuje jednak krytyki jego założeń – i to z bardzo odmiennych stron.

Za mało ambitny, symbolicznie dotowany

"Ogłoszenie priorytetów Ursuli von der Leyen w lipcu wzbudziło nadzieję, że – wreszcie – stanowisko nauki, oczekiwania opinii publicznej i wola polityczna stały się zbieżne, a przywódcy europejscy podchodzą poważnie do wykorzystania tej szansy. (...) Potrzeba pilności nie została jednak wyrażona przez Ursulę von der Leyen, a ograniczone ambicje w zakresie klimatu i brak szczegółów dotyczących rozwiązania problemu utraty różnorodności biologicznej jest rozczarowujący. Parlament Europejski i rządy UE muszą teraz ukierunkować Komisję na większe ambicje i dopilnować, aby wykorzystała pierwsze 100 dni na przełożenie wielu dobrych intencji na konkretne działania mające na celu doprowadzenie do głębokich, a nie fragmentarycznych zmian systemowych".

Polski minister klimatu Michał Kurtyka wielokrotnie wyrażał opinię, że rozwiązania Zielonego Ładu przygotowywane przed pandemią nie brały pod uwagę tąpnięcia gospodarczego. Minister spodziewa się spowolnienia jego wdrażania, szczególnie w sektorze rolnictwa.Z drugiej strony pojawiają się głosy, że założenia strategii Zielonego Ładu to za mało, a Europa potrzebuje ambitniejszych celów, takich, jakie zakłada np. amerykański Green New Deal.I tak np. Janis Warufakis, były minister finansów Grecji, ekonomista, współzałożyciel ruchu DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025), uważa, że Europejski Zielony Ład jest planem konserwacji, a nie transformacji, bo chociaż w założeniach wygląda imponująco, to "możliwości przemiany życia Europejczyków są ograniczone zapałem Komisji dla oszczędnościowego kaftana bezpieczeństwa, jakim jest Pakt stabilności i wzrostu, skazujący Europę na chroniczną stagnację".Podobną opinię wyraża Paweł Szypulski, dyrektor Greenpeace Polska, który weźmie udział w sesji Zielony Ład – analiza i praktyka, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Mówi: – Gdyby Europa chciała realnie odpowiedzieć na wyzwania klimatyczne i zatrzymać kryzys klimatyczny na poziomie 1,5 stopnia (do czego kraje członkowskie zobowiązały się w ramach Porozumienia Paryskiego), to cele powinny być ambitniejsze – zamiast 55 procent redukcji CO2 musiałoby być to 65 proc. (dziś cel wynosi 40 proc.).Szypulski rozumie, że dla polskiej gospodarki będzie to i tak bardzo duże wyzwanie – nasz sektor energetyczno-wydobywczy stanie przed koniecznością zmiany, ale, jak podkreśla, wiadomo o niej od dawna.– Dla naszej polskiej gospodarki będzie to wyzwanie, ale dlatego, że nasi rządzący ostatnich kilkunastu lat mieli nierozsądną i naiwną nadzieję, że ten dawno obrany kurs europejskiej polityki klimatycznej jest tylko na papierze i nie trzeba go będzie realizować. Inne sektory gospodarki też będą musiały budzić się z letargu, w jakim się znajdują – dodaje szef polskiego Greenpeace.Podsumowuje: – Gdybyśmy jako Europa chcieli wywiązać się ze zobowiązań, to powinniśmy cele zwiększyć jeszcze bardziej. Na razie mamy podążanie ścieżką powolnego zwiększania ambicji klimatycznych, przy utrzymaniu myślenia o postawach naszego systemu społeczno-gospodarczego, czyli oparciu go na wizji nieustającego wzrostu gospodarczego. EZŁ ma być nadal impulsem inwestycyjnym. Ale na planecie o skończonych granicach i zasobach nie da się w nieskończony sposób rosnąć – mówi.EZŁ jego zdaniem to w dużej mierze pustosłowie – przykładem wspólna polityka rolna, gdzie "mówi się dużo o celach klimatycznych, ale nic za tym nie idzie. Poważnej koncepcji stymulacji europejskiego rolnictwa w stronę zieloną, a nie chowu przemysłowego czy intensyfikacji, tam nie ma".Stanowisko Greenpeace jest podobne do wyrażanego przez inną organizację – WWF. W opublikowanym oświadczeniu WWF czytamy:Czytaj też: Ekolodzy postulują 65-procentowy cel redukcji emisji już do 2030 roku WWF podkreśla też, że w Zielonym Ładzie zbyt mało uwagi poświecono kwestii postępujących strat w przyrodzie, które również pogłębiają kryzys klimatyczny. Zdaniem organizacji Komisja ogłosiła strategię na rzecz różnorodności biologicznej na rok 2030, ale nie zawarła wskazówek dotyczących prawnie wiążących celów, które należy wyznaczyć w zakresie ochrony i odbudowy przyrody.– Z zadowoleniem przyjmujemy proponowane skupienie się na odtworzeniu naturalnych ekosystemów w Europie, ale powinno ono wykraczać poza lasy – uważa Andreas Baumüller, dyrektor ds. zasobów naturalnych w Biurze Polityki Europejskiej WWF. Jeśli chodzi o wylesianie poza Europą, kluczowe znaczenie ma zobowiązanie do zbadania możliwości wprowadzenia unijnego prawa wspierającego łańcuchy dostaw wolne od wylesiania, ponieważ może ono w znacznym stopniu ograniczyć wpływ konsumpcji europejskiej na wrażliwe ekosystemy, takie jak las amazoński czy lasy deszczowe w Azji Południowo-Wschodniej.Zarówno Greenpeace, jak i WWF uważają, że w związku z niedawnymi sygnałami dotyczącymi zrównoważonego finansowania, w tym decyzją EBI o zaprzestaniu finansowania paliw kopalnych od 2021 r., proponowany plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy w wysokości 1 biliona euro wydaje się jedynie przepakowaniem istniejących inicjatyw bez podejmowania jakichkolwiek zobowiązań dotyczących dodatkowych pieniędzy.– Ta próba sprzedaży starego wina w nowych butelkach nie ma żadnej wartości dodanej i jest głęboko myląca – powiedział Sébastien Godinot, ekonomista w Biurze Polityki Europejskiej WWF.Czytaj też: Co robi zespół parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski?



