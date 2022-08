Europoseł Kuźmiuk chce walczyć ze wzrostem cen energii poprzez zmiany w polityce klimatycznej UE

W związku z gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych konieczne jest ponowne poważne przemyślenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej - mówi europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Postuluje on zmianę podejścia do węgla i zaklasyfikowanie go - podobnie jak gazu - jako paliwa przejściowego.

Wzrost cen surowców energetycznych spowodował znaczące podwyżki cen gazu, paliw, energii elektrycznej, co przełożyło się na gwałtowny wzrost inflacji we wszystkich krajach europejskich.

Konieczne jest przynajmniej zwieszenie na jakiś czas systemu ETS , a także odejście od realizacji pakietu +Fit for 55+, bo są to także poważne czynniki wpływające na wzrost cen wszystkich nośników energii

Żeby zwiększyć wydobycie węgla choćby w Polsce potrzebne jest kilka miliardów nakładów inwestycyjnych, 2-3 lata na przeprowadzenie tych inwestycji i kilkunastoletnia perspektywa wydobycia aby się one zwróciły.

"Nie ulega wątpliwości, że w związku z gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych od jesieni poprzedniego roku na skutek działań Gazpromu, spotęgowanych teraz napaścią Rosji na Ukrainę, konieczne jest ponowne poważne przemyślenie polityki klimatycznej UE. Wzrost cen surowców energetycznych spowodował konieczność znaczących podwyżek cen gazu, paliw, energii elektrycznej, co w oczywisty sposób przełożyło się na gwałtowny wzrost inflacji we wszystkich krajach europejskich" - mówi polski polityk.

"Gdyby kraje członkowskie nie podjęły na własną rękę decyzji o obniżkach podatków od nośników energii, a także nie uruchomiły różnego rodzaju dotacji dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw energetycznych sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza. Nie wykluczone, że jesienią i zimą może dojść do licznych protestów społecznych wywołanych trudnościami w ogrzaniu i oświetleniu mieszkań i domów. Nic nie wskazuje na to, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości ceny nośników energii spadły, wojna na Ukrainie będzie trwała, a Rosja wykorzysta wszystkie swoje możliwości, aby dalej destabilizować rynki surowców energetycznych. W tej sytuacji konieczne jest przynajmniej zwieszenie na jakiś czas systemu ETS (system handlu uprawnieniami do emisji CO2 - PAP), a także odejście od realizacji pakietu +Fit for 55+, bo są to także poważne czynniki wpływające na wzrost cen wszystkich nośników energii" - postuluje.

Kuźmiuk zwraca też uwagę, że Komisja Europejska, która przygotowała plan zapobieżenia katastrofie energetycznej, nakładając na państwa członkowskie obowiązek oszczędzania gazu, w sprawach strategicznych często się poważnie myli albo podejmuje działania, które przynoszą poważne negatywne skutki dla ludzi i gospodarki.

"Tak było w ostatnich latach z polityką migracyjną, covidową (zakup szczepionek), energetyczną (realizacja w zasadzie polityki niemieckiej w tym zakresie, co zakończyło się obecną katastrofą) czy próbami zaostrzania polityki klimatycznej. W tej sytuacji konieczna jest poważna debata i podjęcie decyzji o których wcześniej wspomniałem, przynajmniej na poziomie Rady Europejskiej (szefów rządów), bo w poważne przemyślenia na poziomie Parlamentu czy Komisji już nie wierzę" - podkreśla europoseł.

Pytany, czy Polska powinna przywrócić rolę węgla w energetyce odpowiada: "W sytuacji dramatu na rynku surowców energetycznych, wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans jakby od niechcenia mówi o konieczności powrotu do węgla, tak jakby kraje, które wykorzystują go ciągle w energetyce, czy też do ogrzewania mieszkań i domów, miały go zgromadzonego +w składziku+, a komisarz teraz przekazał do niego klucz".

Żeby zwiększyć wydobycie węgla choćby w Polsce potrzebne jest kilka miliardów nakładów inwestycyjnych i przynajmniej 2-3 lata na przeprowadzenie tych inwestycji, a aby się one zwróciły konieczna jest przynajmniej kilkunastoletnia perspektywa wydobycia z nowych ścian czy szybów, więc w UE musi się zmienić podejście do węgla, musi się go traktować jak paliwo przejściowe, podobnie jak gaz - tłumaczy polityk.

"Polska musi więc uzyskać zgodę na poważną modyfikację naszego programu restrukturyzacji przemysłu węglowego, daleko wykraczającą poza rok 2050 z jednoczesnym wydłużeniem pracy kopalń zasobnych w węgiel poza terminy wyznaczone w dotychczasowym programie" - konstatuje Kuźmiuk.