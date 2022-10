Europosłowie PiS i Lewicy uważają, że KE powinna zbadać wpływ wycieku z Nord Stream na środowisko

Europosłowie PiS i Lewicy uważają, że Komisja Europejska powinna zbadać wpływ wycieku z gazociągów Nord Stream na środowisko. Komisja Europejska jak dotąd nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

KE pytana przez PAP o tę kwestię odpowiada lakonicznie. "Jesteśmy w bliskim kontakcie z władzami krajowymi zainteresowanych państw członkowskich, a mianowicie Szwecji i Danii, jeśli chodzi o zakres i wpływ tych wycieków na środowisko. W szczególności zwracamy baczną uwagę na możliwe emisje metanu związane z tymi wyciekami, ze względu na zmiany klimatyczne i potencjalne zanieczyszczenia powietrza" - poinformował rzecznik KE Tim McPhie.

Europoseł Ryszard Czarnecki (PiS) uważa, że Komisja Europejska musi w tej sprawie zadbać o całkowitą transparentność.

"W interesie KE a pośrednio całej UE jest być w tej sprawie, jak żona cezara, poza podejrzeniami, że coś jest ukrywane. Niestety, w przeszłości w kontekście Nord Stream i nacisków niemieckich, Komisja nabierała wody w usta. To budzi podejrzenia, że tak samo może być tym razem. Należy domagać się, żeby Komisja w interesie wizerunku instytucji UE zrobiła to jak najszybciej. To dziwne, że KE jeszcze nie podjęła działań kontrolnych" - powiedział PAP.

Podobnego zdanie jest europoseł Robert Biedroń (Lewica).

"1 października duńska agencja energetyczna podała informacje, że wyciek z gazociągu NS2 ustał, a całe zgormadzone tam paliwo wyciekło. Ciężko jest zrozumieć, dlaczego Komisja Europejska nie zajęła jeszcze stanowiska w tym temacie. Gaz ziemny składa się w dużej mierze z metanu, silnego gazu cieplarnianego, który jest drugą, co do wielkości przyczyną zmian klimatycznych po CO2. Jest to bez wątpienia kryzys, który zasługuje na zainteresowanie całej Europy" - powiedział.

Dlatego - zdaniem Biedronia - Komisja Europejska powinna jak najszybciej zająć się badaniem nie tylko przyczyny wycieku, ale i również efektu, jaki będzie on miał na stan morza Bałtyckiego i całego regionu.

"Nawet w tych niesamowicie trudnych czasach, musimy pamiętać, że ochrona środowiska jest niezbędnym czynnikiem do zabezpieczenia naszej przyszłości. Czekamy aż Komisja podejmie odpowiednie kroki" - zaznaczył europoseł Lewicy.

26 września w rurociągach Nord Stream 1 (NS1) i Nord Stream 2 (NS2) stwierdzono gwałtowny spadek ciśnienia i wyciek gazu. Incydent został rozpoznany przez myśliwiec F-16 duńskich sił powietrznych. Władze w Kopenhadze odkryły łącznie trzy nieszczelności w gazociągach. Duński urząd ds. energii potwierdził, że są to dwa wycieki z NS1 na północny wschód od Bornholmu i jeden z NS2 na południowy wschód od tej wyspy.

Duńskie władze prowadzą dochodzenie w sprawie podejrzenia wystąpienia aktu sabotażu w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii.

Z Brukseli Łukasz Osiński