Europosłowie PiS krytykują poparcie nowego celu redukcji emisji na 2030 r.

Europosłowie PiS na konferencji w Brukseli skrytykowali w czwartek poparcie przez PE zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE na 2030 rok z 40 do 60 proc. Negatywnie ocenili też polskich europosłów opozycji za poparcie części poprawek w tej kwestii.

Wyższe ambicje mają utorować drogę dojścia UE do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Zmiany mają objąć m.in. unijny system handlu uprawnieniami do emisji, efektywność energetyczną budynków, OZE oraz normy CO2 dla samochodów.

Ostatecznie o kształcie prawa zdecydują w negocjacjach państwa członkowskie i PE.

"Jest gorzej niż przypuszczaliśmy. (...) Niektóre poprawki nie przeszłyby, gdyby nie głosowania polskich eurodeputowanych" - powiedziała europosłanka Anna Zalewska (PiS) w Brukseli. Dodała, że przyjęta została m.in. poprawka zakładająca, iż dojście do celu neutralności klimatycznej do 2050 roku będzie musiało dotyczyć odrębnie każdego kraju członkowskiego.



"Wszyscy eurodeputowani, oprócz europosłów PiS i EKR, zagłosowali za. Jednocześnie w kwestii nowego celu klimatycznego, który został ustalony przez KE na co najmniej 55 proc. (...), została przegłosowana kolejna poprawka, która zakłada 60 proc. (...) Gdyby (polscy - red.) eurodeputowani, a było ich 14, zagłosowali, tak jak ich prosiliśmy, a wysłałam list w tej kwestii (...), to poprawka by upadła" - zaznaczyła Zalewska.

Jak powiedziała, poprawkę dotyczącą nowego celu klimatycznego na poziomie 60 proc. poparli polscy europosłowie: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller, Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, Danuta Huebner, Elżbieta Łukacijewska, Janina Ochojska, Róża Thun i Sylwia Spurek. "To ci, którzy uznają, że nie trzeba się liczyć z realiami finansowymi, że nie trzeba się liczyć z Polską" - powiedziała Zalewska.

Jak poinformowała, mandat do negocjacji prawa klimatycznego poparli z kolei europosłowie: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska i Sylwia Spurek. "Prosimy, aby wrócili do Polski, stanęli oko w oko nie tylko z górnikami, ale z całą branżą energetyczną i powiedzieli, dlaczego to zrobili" - dodała.

Zalewska powiedziała też, że w tej kwestii polski rząd musi być "bezwzględny, myśląc nawet o zawetowaniu prawa klimatycznego".

Obecny na konferencji europoseł Grzegorz Tobiszowski (PiS) zaznaczył, że pojawia się pytanie o realność porównanych propozycji. "Na stronach KE czytamy, że wcześniejsza decyzja dotycząca celu 40 proc. ograniczenia emisji do 2030 r. jest de facto nieosiągalna w wielu krajach członkowskich. Z jednej strony nie diagnozujemy, dlaczego tego nie uda się osiągnąć, a wprowadzamy zaostrzenie" - powiedział.

"Z bólem trzeba stwierdzić, że polscy europarlamentarzyści nie widzą tego, że Polska będzie miała olbrzymie trudności, aby w ogóle zmierzyć się z tymi zaostrzeniami" - powiedział Tobiszowski.

Parlament Europejski poparł w głosowaniu podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok do 60 proc. w porównaniu do emisji z roku 1990. To więcej, niż proponuje Komisja Europejska, która wyznaczyła cel na poziomie 55 proc.

Rezolucja, przyjęta 392 głosami za przy 161 przeciw i 142 wstrzymujących się, jest mandatem do negocjacji ostatecznego kształtu prawa klimatycznego z Radą, czyli państwami UE.

Europarlament chce również, aby wszystkie państwa członkowskie osiągnęły neutralność klimatyczną do 2050 roku. Domaga się, aby po przeprowadzeniu oceny skutków KE zaproponowała cel pośredni na 2040 rok, aby upewnić się, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu na rok 2050.

PE chce także, żeby KE zaproponowała do 31 maja 2023 roku, w drodze zwykłej procedury decyzyjnej, trajektorię na szczeblu UE dotyczącą sposobu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Trajektoria ta miałaby podlegać regularnemu przeglądowi.

Europosłowie opowiedzieli się w rezolucji za powołaniem Rady ds. Zmian Klimatu (ECCC) jako niezależnego organu naukowego, który będzie oceniał spójność polityki i monitorował postępy.

PE jest też za tym, aby UE i państwa członkowskie wycofały wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych najpóźniej do 31 grudnia 2025 roku.