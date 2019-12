Europosłowie podzieleni ws. oceny wyników szczytu UE dot. klimatu

- Kanclerz Niemiec Angela Merkel, szefowa KE Ursula von der Leyen i przywódcy pozostały państw UE nie kwestionowali tego, że Polska ze względu na swój szczególny mix energetyczny musi mieć inna drogę dochodzenia do neutralności klimatycznej. Ubolewam, że posłowie PO i PSL tego nie zauważają - twierdzi europosłanka Jadwiga Wiśniewska.

Europosłowie PO i PSL skrytykowali we wtorek na konferencji w PE w Strasburgu decyzję polskiego rządu ws. neutralności klimatycznej, podjętą na szczycie UE w Brukseli.

Zdaniem europosłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej polski rząd podjął właściwe decyzje w tej kwestii.

Przywódcy unijni porozumieli się w ubiegłym tygodniu na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska, jak podkreślono we wnioskach, nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu przyszłego roku.

Europosłowie PO i PSL we wtorek na konferencji w PE w Strasburgu wezwali polski rząd do zmiany stanowiska. "Sami siebie będziemy truć dłużej i do tego nie będziemy mieli środków na transformację. Taki może być efekt nieuczestniczenia w programie. Dlatego wzywamy rząd do zmiany stanowiska i podjęcia tych negocjacji już teraz. (...) Odstąpienie od stołu, wyjście na zewnątrz, to jest dezercja, a nie negocjacje" - powiedział europoseł Andrzej Halicki (PO).

W opinii europosła Krzysztofa Hetmana (PSL) w europarlamencie "kompletnie niezrozumiała jest decyzja polskiego rządu, który postawił się całkowicie poza nawiasem decyzji związanych z tym, co mamy osiągnąć jako UE w 2050 roku".

"Wszyscy upatrują w tym ogromnej szansy dla swoich gospodarek, natomiast Polska ustami pana premiera powiedziała, że nie jest tym kompletnie zainteresowana. (…) Decyzja premiera Morawieckiego powoduje, że głos Polski, polskiego rządu nie będzie w ogóle brany pod uwagę" - ocenił Hetman. Jak dodał, polski rząd "całkowicie obojętnie przechodzi obok 45 tys. istnień ludzkich, które tracą życie z powodu zatrutego powietrza, smogu itd."

"Jeśli Polska dziś mówi ustami polskiego rządu i pana premiera Morawieckiego, że nie jest zainteresowana udziałem w tym projekcie, to znaczy, że nie jest także zainteresowana wszelkiego rodzaju osłonami, jakie UE będzie tworzyła, aby te gospodarki, państwa, regiony, które maja największy problem, mogły z tych pieniędzy (na transformację energetyczną - PAP) skorzystać" - zaznaczył Hetman.

Hetman zaznaczył, że strategia polskich władz ws. neutralności jest "głupia". "Nie można mówić o tym, że chce się najpierw poznać szczegóły, a później będziemy rozmawiać, jeśli na dzień dobry ktoś mówi, że nie będzie brać udziału w tych rozmowach. (…) Nie mam wątpliwości, że to jest fatalna decyzja" - powiedział.

Odmiennego zdania jest europosłanka Jadwiga Wiśniewska (PiS). "Europosłowie PO i PSL nie zrozumieli, jaką konkluzją zakończył się szczyt unijny w Brukseli. Gdyby premier Morawiecki zablokował szczyt, to wtedy moglibyśmy mówić o porażce, jednak do tego nie doszło. Wszystkie państwa członkowskie uznały po raz pierwszy prawo Polski do tego, abyśmy mieli swoją drogę dochodzenia do neutralności klimatycznej. To jest wyraz podmiotowego traktowania Polski w Unii Europejskiej" - powiedziała.

Dodała, że jeśli europosłowie PO i PSL krytykują decyzję rządu ze szczytu UE, to oznacza, że są za tym, aby "polska gospodarka straciła na konkurencyjności, żebyśmy wyhamowali wzrost gospodarczy, doprowadzili do wzrostu bezrobocia i ubóstwa energetycznego". "Takie byłyby konsekwencje. Polski mix energetyczny jest w 80 proc. oparty na węglu, a np. francuski ma 2-3 proc. tego surowca i jest zdominowany przez energetykę jądrową. Jeśli bierzemy udział w jakimś procesie, to musimy brać pod uwagę warunku startowe" - zaznaczyła.

Wiśniewska podkreśliła, że kanclerz Niemiec Angela Merkel, szefowa KE Ursula von der Leyen i przywódcy pozostały państw UE nie kwestionowali tego, że Polska ze względu na swój szczególny mix energetyczny musi mieć inna drogę dochodzenia do neutralności klimatycznej. "Ubolewam, że posłowie PO i PSL tego nie zauważają" - zaznaczyła.