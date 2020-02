Europosłowie: projekty energetyczne muszą być spójne z celami klimatycznymi UE

Komisja PE ds. energii (ITRE) przyjęła we wtorek rezolucję wzywającą Komisję Europejską do zadbania o spójność priorytetowych unijnych projektów energetycznych z celami klimatycznymi UE, w tym planami osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Europosłowie chcą, żeby realizowane w UE projekty energetyczne były spójne z unijnymi celami klimatycznymi, w tym dążeniem do osiągnięcia przez Unię neutralności klimatycznej oraz zwiększeniem efektywności energetycznej.

Rezolucja przyjęta przez ITRE jest odpowiedzią na tegoroczne plany Komisji Europejskiej odnośnie rewizji regulacji o transeuropejskich sieciach energetycznych (TEN-E). Chodzi o sieci nowoczesnej infrastruktury energetycznej i gazowej, łączącej zarówno regiony europejskie, jak i sieci krajowe. Ich zadaniem jest budowanie jednolitego rynku energii i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii. W ramach TEN-E realizowane są także tzw. projekty PCI (Wspólnego Zainteresowania UE), czyli międzynarodowe projekty infrastruktury energetycznej.

We wtorek europosłowie przypomnieli jednak, że regulacje dotyczące TEN-E przyjęte zostały przez UE w 2013 r., czyli jeszcze przed przyjęciem przez Wspólnotę paryskiego porozumienia klimatycznego. Dlatego też - zdaniem unijnych polityków - dotychczasowe zapisy energetyczne należy teraz zaktualizować m.in. tak, żeby kolejna lista projektów PCI brała pod uwagę unijne plany względem klimatu.

Oznacza to np., że aby osiągnąć status PCI projekty energetyczne musiałyby przyczyniać się do utrzymania przystępności cenowej dostaw energii.

Rezolucja przyjęta we wtorek przez ITRE będzie głosowana przez cały Parlament Europejski w marcu, na kolejnej sesji plenarnej. W PE już odbyła się debata na ten temat. Ponadto podczas ubiegłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament poparł tegoroczną listę 151 unijnych projektów PCI, m.in. z sektora gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej. Zgodnie z planami KE mają one otrzymać 30 mld euro unijnego dofinansowania.

PCI to transgraniczne projekty infrastruktury energetycznej o strategicznym znaczeniu dla Unii, mające podnieść poziom bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Korzystają one z licznych udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych czy możliwości otrzymania środków finansowych z instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych. Lista projektów PCI jest aktualizowana co 2 lata.