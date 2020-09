Fala autoprodukcji energii dotrze także do przedsiębiorstw

Polacy słyszą informacje, że cena energii elektrycznej będzie rosła, a skoro tak to trzeba oszczędzać. Żeby oszczędzać, to najlepiej samemu produkować prąd dla siebie. Stąd ogromny sukces mikroinstalacji solarnych. Ta tendencja dotrze też do przemysłu energochłonnego - ocenił Grzegorz Należyty, prezes Siemens Energy, podczas trwającego w Katowicach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.