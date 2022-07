Famur będzie serwisował urządzenia OZE dla Energi Wytwarzanie

Energa Wytwarzanie nawiązała współpracę z Famurem w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbędnych do ciągłej pracy źródeł odnawialnych. W ten sposób spółka zależna Energi z Grupy Orlen reaguje na niestabilne łańcuchy dostaw, m.in. na rynku części do turbin wiatrowych - podała Energa.

Energa Wytwarzanie będzie współpracować z Famurem.

Pierwsze działania już zostały zrealizowane w ramach współpracy obu spółek i dotyczyły części turbin farmy wiatrowej Karścino.

Wejście w obszar zielonych technologii jest jednym z głównych kierunków transformacji biznesowej Famuru, który jest największym polskim producentem maszyn górniczych.

"Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, dostosowuje się do obecnych wyzwań z niestabilnymi łańcuchami dostaw, m.in. na rynku części zamiennych do turbin wiatrowych. Nawiązała współpracę z Famurem w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbędnych do ciągłej i wydajnej pracy źródeł odnawialnych" - przekazano w komunikacie.

Jak wspomniała Energa, w przypadku farmy wiatrowej Karścino podjęte działania obejmowały m.in. pomiary i analizy parametrów przekładni w pracujących turbinach - przy czym wykorzystano takie metody, jak diagnostyka wibro-akustyczna - wraz z określeniem zaleceń dla dalszej eksploatacji, a ponadto, w wymagających tego pojedynczych przypadkach, przeprowadzono naprawę przekładni, które w normalnych warunkach kwalifikowane byłyby do likwidacji.

Jednocześnie Famur, jak zaznaczono w informacji, produkuje na rzecz Energi Wytwarzanie m.in. części zastępcze pozwalające zadbać o utrzymanie ciągłości pracy turbin wiatrowych farmy Karścino.

"Zarówno już zrealizowane, jak i wciąż prowadzone działania służą utrzymaniu ciągłości produkcji z turbin farmy Karścino w warunkach ograniczonego dostępu części zamiennych na rynku zewnętrznym i długiego oczekiwania na dostawy" - podkreśliła Energa. Zwróciła zarazem uwagę, iż "jest to szczególnie istotne w przypadku starszych farm wiatrowych, na których pracują urządzenia z coraz bardziej ograniczonym dostępem do elementów niezbędnych podczas napraw".

Energa zaznaczyła, że obie spółki - Energa Wytwarzanie i Famur - "analizują też potencjał do dalszej współpracy na pozostałych aktywach OZE należących do Energi Wytwarzania, zarówno w zakresie oceny stanu technicznego, jak też w zakresie remontów i konserwacji". "Kontynuacja współpracy zapewni Enerdze Wytwarzanie dostęp zarówno do doświadczenia i potencjału technicznego wypracowanych przez lata w Famurze, jak też do stabilnych dostaw alternatywnych urządzeń i części zastępczych tam, gdzie niemożliwe będzie odtworzenie używanych elementów" - oceniono w komunikacie.

Jak przypomniała Energa, od maja 2021 r. "Famur realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 r. ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym". "Aktualnie w Grupie Famur skupione są projekty o łącznej mocy ok. 1,9 GW, w tym w trakcie budowy znajduje się 134 MW, a w przygotowaniu do realizacji kolejne 200 MW" - podała Energa.

Farma wiatrowa Karścino, zlokalizowana w powiecie białogardzkim w okolicy miejscowości Karlino (Zachodniopomorskie), została uruchomiona w 2009 r. i zajmuje obszar 11 km kw. Jej budowa trwała dwa lata i prowadzona była w trzech etapach. W efekcie uruchomiono 60 turbin o mocy znamionowej 1,5 MW każda.