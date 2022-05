Famur i EDF Renewables w Polsce planują współpracę w obszarze OZE

Grupa Famur podpisała list intencyjny z EDF Renewables, który potwierdza zainteresowanie obu stron możliwościami współpracy w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Spółki rozważają podjęcie wspólnych działań w zakresie rozwoju i eksploatacji w Polsce projektów związanych m.in. z energetyką wiatrową.

Podpisanie dokumentu to kolejny krok w kierunku dywersyfikacji działalności biznesowej grupy Famur zgodnie z przyjętymi w maju 2021 roku nowymi kierunkami strategicznymi. Głównym celem grupy Famur jest przekształcenie się w holding uczestniczący w zielonej transformacji oraz osiągnięcie do 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

- EDF Renewables posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze OZE, a w szczególności w projektowaniu, przygotowaniu, budowie i eksploatacji odnawialnych źródeł energii. Z kolei grupa Famur posiada oparte na wieloletnim doświadczeniu kompetencje w projektowaniu i budowie urządzeń dla przemysłu, w tym zaawansowanych przekładni poza segmentem maszyn górniczych - komentuje Dawid Gruszczyk, wiceprezes zarządu Famuru. - Perspektywy rozwoju polskiej energetyki wiatrowej, zarówno morskiej, jak i lądowej oraz innych obszarów OZE w połączeniu z potencjałem technicznym i ekonomicznym Grupy Famur i EDF Renewables, tworzą dogodne warunki do współpracy - dodaje Dawid Gruszczyk.

EDF Renewables jest obecna w obszarze OZE w Polsce od ponad 10 lat.

- Podpisanie listu intencyjnego z Grupą Famur jest krokiem naprzód ukazującym nasze mocne zaangażowanie w dalszy wkład w transformację energetyczną w Polsce - mówi Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes zarządu EDF Renewables w Polsce.

Grupa Famur jest holdingiem technologicznym dostarczającym rozwiązania dla branż: energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej. Długoterminowym celem grupy jest wspieranie na różnych polach zielonej transformacji sektora energetycznego. Famur jest notowany na GPW od 2006 roku. Dominującym akcjonariuszem spółki jest TDJ.

Spółka EDF Renewables jest obecna w Polsce od 2012 roku z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. W swoim portfelu posiada projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w różnej fazie rozwoju na około 1GW. EDF na świecie jest wiodącym międzynarodowym graczem w dziedzinie energii odnawialnej, z zainstalowaną mocą brutto 13,8 GW. Jej rozwój koncentruje się głównie na energetyce fotowoltaicznej wiatrowej i słonecznej.

EDF Renewables działa głównie w Europie i Ameryce Północnej, ale nadal się rozwija, przenosząc się do obiecujących rynków wschodzących, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, RPA i Bliski Wschód.

