Famur przejmuje Impact Clean Power Technology

Grupa Famur nabyła większościowy pakiet akcji Impact Clean Power Technology – polskiego producenta systemów bateryjnych. Jest to kolejny krok potwierdzający realizację kierunków strategicznych, które spółka zaprezentowała w 2021 roku.

Akwizycją Impact Clean Power Technology - po ubiegłorocznej inwestycji w sektor fotowoltaiki - Famur wchodzi w kolejne obszary związane z zieloną transformacją, dywersyfikując swoją działalność biznesową.

Impact Clean Power Technology zajmuje się produkcją i integracją zaawansowanych systemów magazynowania energii w ogniwach litowo-jonowych oraz planuje rozwijać systemy wykorzystujące wodorowe ogniwa paliwowe.

Jest także dostawcą wielkoskalowych magazynów energii dla segmentu OZE i przemysłowych systemów zasilania.

Impact Clean Power Technology posiada trzy główne linie produktowe, do których należą: systemy bateryjne dla transportu i przemysłu oraz stacjonarne magazyny energii dla rynku OZE. Produkty spółki znajdują zastosowanie głównie w transporcie publicznym, a także w sektorze magazynów energii, aplikacjach wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym i robotyce.

Klientami spółki są polscy i zagraniczni producenci pojazdów, w tym autobusów, tramwajów, trolejbusów czy pojazdów szynowych, zasilanych napędami elektrycznymi, a także spółki z branż: transportowej, przemysłowej, energetycznej (konwencjonalnej i OZE), kolejowej i telekomunikacyjnej.

Oczekiwane przychody Impact w 2022 roku powinny przekroczyć poziom 250 mln zł, a w horyzoncie kolejnych 4-5 lat przewiduje się wzrost rocznych przychodów do min. 1 mld zł.

- W firmie zbudowaliśmy bardzo silny zespół inżynierów i profesjonalistów, dzięki którym od lat w naszym laboratorium powstają kolejne generacje innowacyjnych systemów bateryjnych - zaznacza Bartłomiej Kras, prezes zarządu i współzałożyciel Impact Clean Power Technology.

- Produkty Impact Clean Power Technology dostarczamy na rynki w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych i w Nowej Zelandii. W obszarze magazynowania energii angażujemy się w przełomowe projekty OZE w Polsce. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom wspieramy globalne działania na rzecz gospodarki bezemisyjnej, w tym także nadchodzącej wodorowej rewolucji.

Rozpoczęcie współpracy z Impact to kolejny etap realizacji strategii rozwoju grupy Famur w kierunku przekształcenia spółki w holding inwestujący w zieloną transformację oraz osiągnięcie do 2024 roku ok. 70 proc. przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym. Pierwszym krokiem było wejście w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B.

- Wobec dynamicznych zmian gospodarczych i procesów transformacyjnych w polskiej energetyce konsekwentnie zmieniamy grupę Famur, zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku strategią przekształcenia jej w holding inwestujący w zieloną transformację - mówi Mirosław Bendzera, prezes Famuru.

Wspólnie z Impact Clean Power Technology Famur chce wykorzystać budowane przez lata przewagi, by rozwijać i skalować biznes na rosnącym rynku systemów bateryjnych i magazynów energii.

Współpraca TDJ i grupy Famur z Impact Clean Power Technology przewiduje rozwój mocy produkcyjnych

- Będąc stabilnym i długoterminowym inwestorem, TDJ wspiera grupę Famur w procesie jej zielonej transformacji i aktywnego poszukiwania nowych kierunków rozwoju. Kolejnym krokiem po inwestycji w obszar fotowoltaiki jest rozpoczęcie współpracy z największym polskim podmiotem na rynku systemów bateryjnych dla transportu i heavy duty. Rozpoczęcie współpracy z Impact Clean Power Technology daje możliwość wielu synergii, zarówno na rosnącym rynku magazynów energii, jak i w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących ogniwa wodorowe - mówi Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ.

Współpraca TDJ i grupy Famur z Impact Clean Power Technology przewiduje osiągnięcie efektów synergii między innymi w zakresie wsparcia rozwoju mocy produkcyjnych, zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Umożliwi także pozyskanie kapitału obrotowego przeznaczonego na zwiększanie skali działalności w obszarze systemów bateryjnych i magazynów energii, w tym w zakresie dywersyfikacji portfela klientów w Polsce, a także zwiększania ekspansji na rynki zagraniczne. Celem konsolidacji potencjałów jest także rozwój nowych produktów.

W ramach transakcji Famur za kwotę 59,12 mln euro nabył łącznie 18 475 729 akcji Impact Clean Power Technology, reprezentujących 51 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania ok. 59 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Długoterminowym celem grupy Famur jest wspieranie na różnych polach zielonej transformacji sektora energetycznego

Zakup aktywów zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z emisji Zielonych Obligacji Famuru. Spółka wyemitowała je w 2021 roku, pozyskując 400 mln zł. Środki te przeznaczone są na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem grupy Famur, zwłaszcza na m.in. finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji inwestycji, które na podstawie i zgodnie z Green Bond Framework, będą zakwalifikowane jako tzw. zielone projekty.

Grupa Famur jest holdingiem technologicznym dostarczającym rozwiązania dla branż: energetycznej oraz wydobywczej. Długoterminowym celem grupy jest wspieranie na różnych polach zielonej transformacji sektora energetycznego.