Farmom wiatrowym płacono miliony za zmniejszanie produkcji energii o połowę

Farmom wiatrowym płacono za ograniczenie produkcji energii elektrycznej do 50 proc. w stosunku do tego, ile byłyby w stanie wytworzyć. W jednym z przypadków 7,7 mln funtów zostało przekazane operatorowi systemu z 23 turbinami, co spowodowało, że farma celowo nie wyprodukowała 51 proc. swojej potencjalnej produkcji – wynika z raportu The Renewable Energy Foundation.

Trzy duże farmy wiatrowe w Szkocji w 2020 roku otrzymały 24,5 mln funtów za ograniczenie produkcji.

Urząd Rynku Gazu i Energii Elektrycznej podniósł limit cen dla konsumentów. W efekcie od kwietnia miliony użytkowników odczują wzrost rocznych rachunków za energię o 54 proc.

Wielka Brytania potrzebuje więcej energii wiatrowej, aby zminimalizować zależność od niestabilnych międzynarodowych rynków gazu.

Więcej energii wiatrowej