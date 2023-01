Fiasko mediacji Rafako z Tauronem, ale ma być propozycja ostatniej szansy

Rozpoczęte dziś w Prokuratorii Generalnej rozmowy między firmami Rafako oraz Tauron zakończyły się niepowodzeniem. Jeszcze przed nimi - rano - obydwie firmy nie były w stanie się porozumieć w o wiele bardziej błahej kwestii, poszło o przepustki.





Tauron i Rafako od miesięcy tkwią w konflikcie, którego zarzewiem są problemy techniczne najnowocześniejszego bloku węglowego w Polsce o mocy 910 MW, w Elektrowni Jaworzno III.

Tauron - właściciel bloku - uważa, że jednostka nie działa prawidłowo z powodu wad konstrukcyjnych po stronie budowniczego, którym jest Rafako. Z kolei Rafako oskarża Tauron o to, że sypie do bloku niewłaściwy węgiel, przez co dochodzi do jego szlakowania, które skutkuje koniecznością wyłączania instalacji.

Spółki poszły na noże – najpierw Tauron wystawił Rafako notę na 1,3 mld złotych, a potem Rafako Tauronowi na niemal 1,4 mld (w najgorszym scenariuszu). Rafako planuje ogłosić upadłość. Firmy jednak rozpoczęły ze sobą rozmowy w Prokuratorii Generalnej.

Jak poinformował koncern energetyczny Tauron, Rafako zerwało mediacje, natomiast spółka Tauron Wytwarzanie, do której należy elektrownia w Jaworznie, pozostaje otwarta na negocjacje i deklaruje wsparcie dla pracowników i podwykonawców Rafako.

Według informacji, do których dotarło WNP.PL, Rafako złoży Tauronowi propozycję ostatniej szansy. Na razie jednak to, z czym miał dziś przyjść Tauron, ma być dla spółki z Raciborza nie do zaakceptowania.

W weekend premier Mateusz Morawiecki powiedział, że obydwie spółki ponoszą równą odpowiedzialność za konflikt i powinny zatrudnić mediatora do jego rozwiązania. Dziś (16 stycznia) miały wrócić do przerwanych przez narastający konflikt mediacji w Prokuratorii Generalnej.

Rafako skarży się na wzmocnioną ochronę przy wejściu do elektrowni, Tauron mówi o braku przestrzegania procedur i odwiedzinach bez zapowiedzi

Jednak już rano mogliśmy oglądać kolejną odsłonę przepychanek. Pracownicy Rafako zjawili się w Elektrowni Nowe Jaworzno, aby dokonać koniecznych prac, których zażądał Tauron w piśmie wysłanym do raciborskiej spółki w czwartek 12 stycznia 2023. Fragmenty pisma przedstawiamy poniżej.

Według Rafako jego pracownicy nie zostali wpuszczeni na teren elektrowni i przywitała ich wzmocniona ochrona z pałkami. - Dodatkowo, oprócz ochrony na bramie pojawiło się dwóch dodatkowych ochroniarzy pod bronią i dwóch kolejnych w cywilu, a brama do bloku jest zazwyczaj otwarta, a tylko szlaban zamknięty - poinformował WNP.PL anonimowo jeden z pracowników Rafako.

Z kolei Tauron przekazał nam nieoficjalnie, że zamiast wzmocniona ochroną przywitał wysłanników Rafako kawą i rozmową. Energetyczna spółka chce jednak najpierw poznać harmonogram prac, zanim pozwoli na ich rozpoczęcie.

Tauron wyjaśnia, że Rafako przysłało swoich pracowników bez zapowiedzi i uprzednich ustaleń oraz bez odpowiednich przepustek do elektrowni. Jak zaznacza Tauron, mimo wszystko postanowił porozmawiać z przedstawicielami Rafako.

Tauron żąda od Rafako planu usuwania wad bloku 910 w Jaworznie

- W piśmie skierowanym do Rafako, po raz kolejny wskazaliśmy, że oczekujemy od raciborskiej spółki konkretnego planu usuwania wad, dokonywania napraw oraz prowadzenia prób, strojeń i testów bloku 910 MW na zasadach, które mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie stabilnej pracy jednostki na potrzeby KSE. Od kilku tygodni czekamy na odpowiedź Rafako, która pozwoliłaby nam na określenie terminu wykonywania tych prac - wyjaśnia Patrycja Hamera, rzecznik prasowy spółki Tauron Wytwarzanie.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie możemy wyrazić zgody na prowadzenie nieuzgodnionych prac na terenie bloku. Takie działanie byłoby zagrożeniem dla pracy jednostki, która zgodnie wymaganiami PSE pracuje obecnie z mocą 850 MW - dodaje Patrycja Hamera, z którą rozmawiało WNP.PL.