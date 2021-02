Fiasko wezwania na Polenergię. Spółka zostaje na giełdzie

Wezwanie na sprzedaż akcji Polenergii, ogłoszone przez fundusze BIF IV Europe Holdings i Mansa Investments (kontrolowany przez Dominikę Kulczyk) nie zakończyło się sukcesem. Złożono zapisy tylko na połowę akcji, w efekcie czego wzywający odstąpili od pomysłu wycofania Polenergii z giełdy. Zamiast tego będzie duża emisja akcji, wartości 150 mld euro.

Morskie farmy wiatrowe

BIF IV Europe Holdings jest jednym z największych na świecie podmiotów inwestujących w energetykę odnawialną, posiadający ponad 19 tys. MW mocy wytwórczych. Aktywa inwestora są zlokalizowane w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Indiach i Chinach. Obejmują technologie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne realizowane w skali systemowej, jak również rozproszonej.Mansa Investments to fundusz kontrolowany przez Dominikę Kulczyk. Fundusz posiada 51,64 proc. akcji Polenergii.Ciekawostką jest to, że to już kolejne wezwanie na sprzedaż akcji Polenergii zakończone fiaskiem. W 2018 r. 100 proc. akcji Polenergii chciała kupić grupa PGE, ktora oferowala wówczas 16,29 zł za akcję.Także w 2018 r. wezwanie ogłosiła Dominika Kulczyk, która za jedną akcję oferowała 20,50 zł.Głównym projektem inwestycyjnym, realizowanym obecnie przez Polenergię wspólnie z norweskim koncernem Equinor są przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych. Łączna moc planowanych farm to 3 tys. MW.Grupa inwestuje też w innych obszarach. Polenergia Dystrybucja, spółka z grupy Polenergia, podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-2026. Łączna kwota nakładów przewidzianych w planie inwestycyjnym to 105 mln złotych.W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku grupa Polenergia osiągnęła około 1,33 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec około 1,95 mld zł przychodów rok wcześniej notując skorygowany zysk netto w wysokości 85,9 mln zł (bez korekt 80,6 mln zysku netto) wobec 82,9 mln zł skorygowanego zysku netto za pierwsze trzy kwartały 2019 (bez korekt 74,6 mln zł zysku netto).