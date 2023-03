Figene Capital planuje kolejne farmy wiatrowe. Ma ciekawy portfel projektów

Figene Capital w 2022 roku uruchomiła pierwszą elektrownię wiatrową i planuje kolejne inwestycje. - Naszym największym i najcenniejszym zasobem są projekty OZE, gotowe do budowy. Łączna moc tych projektów przekracza 115 MW - mówi Janusz Petrykowski, prezes Figene Capital.

Figene Capital, grupa energetyczna inwestująca w OZE, sprzedająca i dostarczająca zieloną energię dla klientów biznesowych, opublikowała wyniki finansowe za 2022 rok i podsumowała miniony rok.

- W 2022 roku zakończyliśmy budowę oraz rozpoczęliśmy produkcję energii elektrycznej pochodzącej z naszej pierwszej elektrowni wiatrowej Take The Wind o mocy 3,5 MW. W najbliższej przyszłości zamierzamy realizować kolejne farmy wiatrowe z naszego portfolio projektów gotowych do budowy niezależnie od zapisów tzw. ustawy odległościowej - informuje Janusz Petrykowski, prezes zarządu Figene Capital, cytowany w komunikacie.

Grupa podała, że w 2022 roku skupiała się na budowie elektrowni wiatrowej Take The Wind, a także ukończeniu elektrowni wiatrowej Magnolia o mocy 7 MW sprzedanej Budimeksowi.

W 2022 roku przychody grupy ze sprzedaży sięgnęły nieco ponad 17 mln zł i pochodziły głównie ze sprzedaży usług świadczonych przez spółki z grupy na rzecz klientów zewnętrznych w sektorze OZE, a także z obrotu energią elektryczną. Skonsolidowany zysk netto Figene Capital wyniósł w 2022 roku około 0,4 mln zł. Rok wcześniej grupa miała 6,5 mln zł przychodów ze sprzedaży notując ponad 8 mln zł straty netto.

Obecnie, jak mówi Janusz Petrykowski, grupa pracuje nad pozyskaniem finansowania na potrzeby budowy kolejnych elektrowni wiatrowych.

- Naszym największym i najcenniejszym zasobem są projekty OZE, gotowe do budowy - z wszelkimi pozwoleniami, a nie w fazie uzgodnień czy planowania, jak w przypadku wielu innych spółek z naszego sektora. Łączna moc tych projektów przekracza 115 MW, a całkowity roczny potencjał produkcji energii wynosi 322 000 MWh- mówi Janusz Petrykowski.

- Naszym długoterminowym celem jest produkcja energii z elektrowni wiatrowych o mocy 500 MW oraz energii słonecznej z elektrowni o łącznej mocy 200 MW - dodaje Janusz Petrykowski.