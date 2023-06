Figene Capital rozwija nie tylko farmy wiatrowe. Liczy na cable pooling

Figene Capital ma kilka portfeli projektów wiatrowych. Najbardziej zaawansowany to 120 MW w kategorii gotowych do budowy, gdzie największy projekt to Unio Verde Gromadka 60 MW. Start jego budowy przewidziano jesienią 2023 r. W planach także 200 MW fotowoltaiki.

- Pierwszy, najbardziej zaawansowany, to 120 MW w kategorii gotowych do budowy. Tu największy jest projekt Unio Verde Gromadka na Dolnym Śląsku, który ma około 60 MW. Podpisaliśmy wstępną umowę z jednym funduszy dłużnych na finasowanie tego projektu - mówi Robert Koński.

Liberalizacja tzw. ustawy 10H dla jednych projektów neutralna, innym pomaga

Unio Verde Gromadka to projekt 14-turbinowy, w którym wykorzystane będą turbiny firmy Vensys. Jego budowa, jak wyjaśnia Koński, zacznie się najprawdopodobniej jesienią tego roku.

- Natomiast oprócz tych 120 MW gotowych do budowy, mamy zidentyfikowanych dodatkowo około 200-300 MW projektów wiatrowych, które są na różnym etapie zaawansowania. One będą wymagały kolejnych kilku lat dopracowania, żeby przeszły do kategorii gotowych do budowy - mówi Robert Koński.

Wyjaśnia, że liberalizacja tzw. ustawy 10H w odniesieniu do portfela projektów 120 MW, gotowych do budowy, jest neutralna, bo ich tworzenie było oparte o poprzednie reguły gry i nie wymagają spełnienia obecnych wymogów, jakie są w ustawie odległościowej. Z kolei pomaga w przypadku pozostałych projektów, chociaż "nie tak bardzo, jak by pomogła, gdyby odległość (minimalna wiatraków od zabudowań - przyp. red.) wynosiła 500 metrów, a nie 700 metrów".

Figene Capital rozwija także projekty fotowoltaiczne, liczy na cable pooling

Robert Koński wskazuje, że portfel uruchamianych farm wiatrowych grupy Figene Capital prawdopodobnie w tym roku się nie powiększy, ale cały park wytwórczy grupy może się powiększyć dzięki rozwojowi projektów PV, bo mają cykl budowy dużo krótszy niż farmy wiatrowe.

- Mamy ambicje 200 MW w fotowoltaice. Liczymy na szybkie wprowadzenie przepisów wykonawczych do tzw. cable pooling (wykorzystania zabezpieczonych już zdolności przesyłu energii na potrzeby innej instalacji - dop. red.), żeby farmy wiatrowe mogły być uzupełniane fotowoltaiką i żeby na tych samych prawach do przyłączenia do sieci te dwa źródła mogły funkcjonować razem (...) Te 200 MW to jest plan docelowy czyli perspektywa najbliższych 3-4 lat. W tym roku będzie 20-30 MW, w tych granicach - ocenia Robert Koński.

Figene Capital, w ramach umowy PPA z LPP, uczestniczył w badaniu na potrzeby raportu "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych", przedsięwzięcia ING Banku Śląskiego i Europejskiego Kongresu Gospodarczego.