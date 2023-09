Figene z przedłużonym terminem realizacji ważnych umów dotyczących farm wiatrowych

Tauron Dystrybucja przedłużył do 30 czerwca 2026 roku termin zakończenia realizacji umów o przyłączenie do sieci farm wiatrowych Gromadka i Złotoryja, których projekty realizuje grupa Figene Capital.

Spółka Figene Capital podała, że termin zakończenia realizacji umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla największego w portfolio tej firmy projektu farmy wiatrowej Gromadka został przedłużony przez Tauron Dystrybucja do 30 czerwca 2026 roku.

Oznacza to, jak wskazała Figene Capital, że do tego czasu farma wiatrowa Gromadka powinna zostać przyłączona do sieci. Projekt realizuje Unio Verde Gromadka tj. spółka celowa grupy Figene.

Projekt Gromadka składa się z 14 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą pomocniczą o mocy przyłączeniowej do 63,4 MW. Po uruchomieniu farma ma produkować rocznie ponad 150 GWh energii elektrycznej.

Figene Capital poinformowała ponadto, że również w przypadku farmy wiatrowej Złotoryja, termin zakończenia realizacji umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej został przedłużony przez Tauron Dystrybucja do 30 czerwca 2026 roku.

Ten projekt wiatrowy jest realizowany przez spółkę Eolica Polska z grupy Figene Capital, a łączna moc farmy wiatrowej Złotoryja to 19,8 MW, na którą składać się ma 9 turbin po 2,2 MW każda.

- Przedłużenie warunków przyłączenia dla dwóch największych projektów Grupy Figene wynika z ustalonego harmonogramu inwestycyjnego z operatorem i jest kluczowym elementem realizacji tych inwestycji – mówi Janusz Petrykowski, prezes zarządu Figene Capital, cytowany w komunikacie spółki.

Według informacji podanych na stronie internetowej Figene Capital największym akcjonariuszem spółki jest firma Advanced Company Limited z siedzibą w Sliema (Malta), która ma 41,58 proc. głosów w spółce.