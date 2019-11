Finansowanie inwestycji energetycznych nie jest proste

Większość źródeł wytwarzania potrzebuje wsparcia w takiej czy innej formie. Projekty energetyczne są realizowane na wiele lat, więc to wsparcie powinno być stabilne i długookresowe. Stabilne powinno być również otoczenie prawne i regulacyjne.

Energetyce węglowej coraz trudniej zdobyć pieniądze

Bliski koniec aukcji?

Trzy filary inwestycji

W projekcie nowej strategii znalazł się zapis o zaprzestaniu finansowania projektów dotyczących gazu ziemnego i skoncentrowaniu się na inwestycjach tylko w źródła odnawialne. Przeciwko tej propozycji opowiedziało się kilka państw UE, w tym Polska, Niemcy i kilka innych krajów, które chcą rozwijać swoje struktury gazowe.Coraz więcej banków deklaruje, że nie będzie angażować się w projekty związane z węglem, inne banki mówią, że nie będą finansować żadnych przedsięwzięć w grupach, które posiadają aktywa związane z węglem.- Na szczęście te banki dają też pewną wskazówkę, pokazującą, jak to obejść, ponieważ bankowiec chce zarobić. Takie banki mówią więc, że jak wydzielicie projekt do oddzielnej spółki, to go sfinansujemy - mówił Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.Przyznaje, że zamyka się furtka finansowania projektów węglowych. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest rozdzielenie aktywów węglowych od OZE i finansowanie ich w różny sposób.Zauważa, że kapitał na rynku jest, a stopy procentowe w UE są bardzo niskie. Istnieje duże zainteresowanie banków inwestycjami w sektor OZE, a maleje zainteresowanie projektami węglowymi.- Rozdzielenie projektów opartych na węglu od pozostałych jest kluczem do dalszego finansowania energetyki - podkreślał Emil Wojtowicz.Zwraca też uwagę na inny ważny czynnik. - Produkcja energii z węgla jest legalnym biznesem, banki nie chcące finansować tej działalności stają się aktorami gry politycznej. Czy to nie jest zbyt daleko idąca rola sektora bankowego? - zastanawiał się Emil Wojtowicz.- W perspektywie krótkookresowej nagłego i pilnego wsparcia wymagają technologie OZE, ponieważ mamy cel na rok 2020, którego na razie nie wypełniamy - oceniała Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierownik projektu elektroenergetyka z Forum Energii.Jej zdaniem, warto jednak zadać pytanie, ile aukcji OZE jest jeszcze potrzebnych i jak duże jest zapotrzebowanie sektora np. na aukcje w energetyce wiatrowej na lądzie. Ocenia, że ceny uzyskiwane w aukcjach nie są bardzo atrakcyjne, możemy mieć więc do czynienia z końcem tego systemu.Oczywiście liczy się stabilność przychodów finansowych, co jest ważne przy pozyskiwaniu finansowania inwestycji, ale można to osiągnąć inaczej, np. dzięki umowom PPA (power purchase agreements; zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii z OZE).- Jest wiele pytań dotyczących tego, jak mądrze wspierać inwestycje energetyczne, w tym energetykę prosumencką. Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zostać prosumentami, to dochodzimy do zupełnie innych modeli finansowych i pewnie będzie kiedyś kres aukcji. Niezależnie od tego, potrzebna jest stabilność regulacyjna sektora. O tym wszyscy wiedzą, ale np. żadne dwie aukcje nie odbyły się na identycznych zasadach, nie wiadomo, co się sprawdziło, a co nie, jakie należy wyciągnąć wnioski - dodała Aleksandra Gawlikowska-Fyk.Przypomina, że projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. przewiduje, że łączna moc instalacji fotowoltaicznych wyniesie ponad 20,2 GW w 2040 r. Jej zdaniem to się stanie dużo wcześniej niż w 2040 r.- W rozwoju energetyki prosumenckiej niezwykle ważne są trzy aspekty. Pierwszy to stabilność regulacyjna. Wielu mniejszych i większych inwestorów sparzyło się na swoich inwestycjach - mieli oni pewne założenia w chwili, kiedy zaczynali inwestycje, a potem bardzo często zmieniały się warunki otoczenia, co potrafiło cały biznes plan wywrócić do góry nogami - mówił Tomasz Huś, prezes PZU LAB.Drugi ważny element to możliwie jak najkrótszy okres zwrotu z inwestycji.- Powinniśmy sprawić, że okres zwrotu z inwestycji będzie jak najkrótszy. To minimalizuje ryzyko prawne i regulacyjne. Jeżeli wiem, że coś się zwróci w okresie 3 lat, to będę bardziej skłonny zaryzykować, niż w przypadku inwestycji o zwrocie w ciągu 15 lat - dodał Tomasz Huś.Kolejny czynnik to koszt kapitału, duże firmy mają na pewno niższy koszt kapitału niż mali inwestorzy.