Firma Dominiki Kulczyk chce pozyskać do 750 mln zł na inwestycje

Kontrolowana przez Dominikę Kulczyk giełdowa spółka Polenergia podjęła wiążącą decyzję o emisji ponad 10,4 miliona akcji po cenie emisyjnej 72 złote za sztukę. To oznacza, że wartość emisji może wynieść maksymalnie ok. 750 mln zł.

To druga emisja akcji spółki w ostatnim okresie. Na początku 2022 roku Polenergia z nowej emisji akcji pozyskała ponad 1 mld zł.

Polenergia jest warta ok. 5,2 mld zł i szuka kapitału do 750 mln zł

Polenergia informowała wcześniej, że planuje emisję nowych akcji, z której chce pozyskać od 500 mln zł do 750 mln zł na finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym dotyczących farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności.

- W związku z ustaleniem ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 0,15593288585 akcji nowej emisji, a tym samym 6,41301541078 praw poboru uprawniać będzie do objęcia 1 akcji nowej emisji - podała spółka.

W czwartek (24 sierpnia) jedna akcja Polenergii wyceniana jest na 78 zł, a cała spółka na 5,2 mld zł.

Wielkie plany inwestycyjne: w centrum energetyka wiatrowa na morzu

Polenergia niedawno informowała, że prowadzi development ok. 12 projektów lądowych farm wiatrowych o łącznej, szacunkowej mocy ponad 1000 MW. Pod te projekty zostały zabezpieczone prawa do gruntu. Jeden z projektów posiada wydane warunki przyłączenia o mocy 48 MW.

Ponadto grupa posiada zabezpieczone tytuły prawne do gruntów pozwalających na budowę farm fotowoltaicznych o mocy ok. 650 MW. Zgodę na przyłączenie do sieci otrzymano dla projektów o łącznej mocy ok. 230 MW.

Decyzje środowiskowe na dzień 30 kwietnia 2023 zostały wydane dla inwestycji o sumarycznej mocy ok. 560 MW.

Pozwolenia na budowę uzyskano w przypadku inwestycji o mocy ok. 210 MW.

Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej złożono w przypadku projektów o mocy ok. 100 MW.

Natomiast wnioski o pozwolenia na budowę złożono (stan na 30 kwietnia 2023 r.) dla inwestycji o łącznej mocy ok. 35 MW.

Największa planowana inwestycja Polenergii to jednak budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III o mocy 720 MW każda, czyli razem 1440 MW. W czerwcu 2023 r. Polenergia informowała, że samo przygotowanie do budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk III będzie kosztowało ok. 950 mln zł. Budowa farm to koszt szacowany na ok. 21-24 mld zł.

Największym udziałowcem spółki jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.