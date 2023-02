Firma Dominiki Kulczyk chce wziąć do 750 mln zł na nowe inwestycje

Polenergia planuje emisję nowych akcji o wartości od 500 mln zł do 750 mln zł. Pozyskane środki mają służyć inwestycjom w lądowe i morskie farmy wiatrowe, magazyny energii, fotowoltaikę i technologie wodorowe. Na wieść o nowej emisji akcje Polenergii tanieją.

Zarząd Polenergii 22 lutego 2023 r. podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji wartości od 500 mln zł do 750 mln zł.

To druga emisja akcji spółki w ostatnim okresie. Na początku 2022 r. Polenergia z nowej emisji akcji pozyskała ponad 1 mld zł.

Największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.

Polenergia wyjaśnia, że ostateczna wartość oczekiwanych wpływów z emisji oraz powiązana z nią liczba nowych akcji, jaka zostanie wyemitowana w ramach emisji, zostanie określona przez zarząd w terminie późniejszym.

Pieniądze mają iść na inwestycje w energetykę odnawialną i wodór

W związku z powyższym, zarząd zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie emisji. Ostateczna decyzja co do przeprowadzenia emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki należeć będzie do Walnego Zgromadzenia.

Intencją zarządu jest skierowanie emisji do akcjonariuszy spółki na podstawie prawa poboru.

Polenergia informuje, że celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych, w tym w zakresie farm wiatrowych, zarówno morskich oraz lądowych, farm fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności.

Te obszary wpisuje się w założenia opublikowanej w maju 2020 roku Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024. Ostateczny cel emisji zostanie potwierdzony i opisany w prospekcie sporządzonym w związku z emisją.

Na potrzeby emisji Polenergia zaangażowała Santander Bank Polska jako wyłącznego globalnego koordynatora, prowadzącego księgę popytu oraz firmę inwestycyjną, pośredniczącą w emisji, a także kancelarię DLA Piper Giziński Kycia jako doradcę prawnego spółki.

Rok temu z emisji nowych akcji Polenergia pozyskała 1 miliard złotych

To druga emisja akcji spółki w ostatnim okresie, poprzednia miała miejsce rok temu. Emisja nowych akcji ruszyła 31 stycznia 2022 r., zapisy trwały w lutym. Ze sprzedaży nie więcej niż 21 426 807 akcji spółka pozyskała ponad 1 mld zł.

Wówczas także informowano, że środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozwój morskich i lądowych projektów wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, a także na spłatę kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na finansowanie lądowych farm wiatrowych.

Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki.

Akcje Polenergii posiadają także Aviva OFE (8,28 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,64 proc.). Reszta, czyli 11,33 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.

Na wieść o nowej emisji akcje Polenergii tanieją. Ok. godz. 10.30 spadki sięgnęły ok. 2 proc. Ostatnie tygodnie były umiarkowanie udane dla akcjonariuszy Polenergii, od początku 2023 r. akcje potaniały o ok. 9,5 proc., obecnie są najtańsze od pięciu miesięcy.

Duże inwestycje w lądowe i morskie farmy wiatrowe

W lutym 2023 r. Polenergia uruchomiła farmę wiatrową Dębsk o mocy 121 MW. To największa lądowa inwestycja OZE w historii spółki i zarazem jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Łączny portfel aktywnych zielonych inwestycji Polenergii wzrósł aż o 35 proc. do 472 MW.

Polenergia wraz z norweską grupą Equinor planują także budowę trzech morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3 tys. MW. Dwa najbardziej zaawansowane projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III zlokalizowane będą na wysokości Łeby w odległości 37 km i 22 km od brzegu. Według planów pierwszą energię elektryczną wyprodukują już w 2027 roku.

Trzeci projekt, Bałtyk I, powstanie około 81 km od wybrzeża, także na wysokości Łeby. Jego uruchomienie planowane jest na 2029 rok.

Ponad 5 mld zł przychodów za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Przychody ze sprzedaży Polenergii za trzy kwartały 2022 roku wyniosły 5,1 mld zł i były wyższe o 3,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Powód to wyższe o 3,1 mld zł przychody segmentu obrotu i sprzedaży, wyższe o 127,6 mln zł przychody lądowych farm wiatrowych oraz wyższe o 33,1 mln zł przychody segmentu dystrybucji, skompensowane częściowo przez niższe o 67,4 mln zł przychody segmentu gazu i czystych paliw.

Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) w omawianym okresie wyniósł 244,3 mln zł i był niższy o 38 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Skorygowany zysk netto Polenergii wyniósł 107,7 mln zł, co stanowi spadek o 41 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W samym trzecim kwartale 2022 roku grupa zanotowała skorygowaną stratę netto w wysokości 11,3 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 65,0 mln zł.

Spadek spowodowany został głównie czynnikami wpływającymi na wynik EBITDA oraz wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wzrostem kosztów finansowych wynikającym z zaciągnięcia nowych kredytów inwestycyjnych, wyższych stóp procentowych, a także wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami.