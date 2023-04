Firma Dominiki Kulczyk otworzyła swoją największą farmę wiatrową

Polenergia oficjalnie otworzyła farmę wiatrową w Dębsku o mocy 121 MW. To największa inwestycja onshore w historii grupy. Dzięki niej łączny portfel aktywnych zielonych inwestycji Polenergii urósł o 35 proc., do 472 MW.

Farma wiatrowa Dębsk to 11. lądowa elektrownia wiatrowa Polenergii. Jest największą inwestycją onshore w historii grupy i jedną z największych farm wiatrowych w Polsce.

Składa się z 55 turbin o łącznej mocy 121 MW. Szacowana roczna produkcja farmy to około 366 GWh energii elektrycznej. To tyle, by zapewnić prąd 183 tysiącom gospodarstw domowych.

Polenergia działa głównie w obszarze energetyki odnawialnej.

– Niech ta farma będzie znakiem nowych czasów i nowej energii. Symbolem nowego świata. Świata w harmonii z naturą – mówi Dominika Kulczyk, przewodnicząca rady nadzorczej Polenergii, cytowana w komunikacie.

To 11. lądowa elektrownia wiatrowa Polenergii

Farma wiatrowa Dębsk to 11. lądowa elektrownia wiatrowa Polenergii. Składa się z 55 turbin, z których 40 jest zlokalizowanych na terenie gminy Żuromin, a pozostałych 15 na terenie gminy Kuczbork-Osada.

Budowa farmy Dębsk rozpoczęła się w lipcu 2020 roku i zakończyła w styczniu 2023 roku, uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Te firmy były zaangażowane w budowę farmy wiatrowej Dębsk

Dostawcą turbin i firmą świadczącą usługi serwisu technicznego przez 30 lat od uruchomienia Dębska jest Vestas.

Wykonawcą robót budowlanych związanych z fundamentami pod turbiny wiatrowe, przystosowaniem dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacją istniejących dróg, budową dróg serwisowych oraz platform montażowych było konsorcjum utworzone przez Onde oraz Erbud.

Za realizację prac montażowo-elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią kablową i siecią światłowodową odpowiadało konsorcjum, w skład którego wchodziły spółki Electrum Concreo oraz Jarex.

Budowa monitorowana była przez specjalistów z firmy Bioekspert odpowiedzialnych za nadzór przyrodniczy. Usługę inżyniera kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczyła firma J.S. Hamilton Consulting.

Polenergia działa głównie w obszarze energetyki odnawialnej.

Obecnie największym udziałowcem firmy jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk. Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki. Akcje Polenergii posiadają także PTE Allianz (7,83 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,64 proc.). Reszta, czyli 11,78 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.