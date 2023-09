Firma Dominiki Kulczyk rusza na podbój Czech

Polenergia Fotowoltaika, spółka zależna kontrolowanej przez Dominikę Kulczyk Polenergii, rozpoczyna działalność w Republice Czeskiej. Będzie projektować i dostarczać tam systemy fotowoltaiczne.

Polenergia Fotowoltaika, która zajmuje się m.in. sprzedażą mikroinstalacji fotowoltaicznych, poinformowała, że rozpoczyna działalność w Republice Czeskiej poprzez założoną przez nią w Pradze firmę Polenergia Solární.

– Wejście z ofertą na rynek czeski to kolejny, bardzo ważny krok w rozwoju naszej spółki. Chcemy wykorzystać bogate doświadczenie i szerokie know-how, które przez ostatnie lata zdobyliśmy działając w Polsce– mówi Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergii Fotowoltaiki, cytowany w komunikacie.

Polenergia Solární, jak podano, będzie oferować obsługę czeskich klientów, w ramach której zapewni dobór mocy instalacji, indywidualny projekt, montaż oraz monitoring i wsparcie posprzedażowe.

– Z początkiem września w Czechach ruszył nowy program dopłat do fotowoltaiki i magazynów energii. Okoliczności naszej ekspansji są więc bardzo sprzyjające. Liczymy, że dopłaty to kolejny argument, dzięki któremu uda nam się przekonać Czechów i Czeszki do naszej oferty – komentuje Kamil Sankowski.

Wraz ze startem sprzedaży w Czechach, ruszyła również strona internetowa firmy Polenergia Solární.

Polenergia Fotowoltaika i Polenergia Solární należą do notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych grupy Polenergia.

Obecnie największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.

Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki.

Akcje Polenergii posiadają także PTE Allianz (7,83 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,92 proc.). Reszta, czyli 11,50 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.