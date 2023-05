Firma Dominiki Kulczyk szuka pieniędzy na wielkie inwestycje

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, planuje budowę 1000 MW lądowych farm wiatrowych, 650 MW farm fotowoltaicznych i szuka pieniędzy na budowę morskich farm wiatrowych. Pod koniec 2024 r. Polenergia ma przedstawić swoją nową strategię.

Spółka prowadzi rozmowy z wieloma instytucjami finansowymi w sprawie finansowania budowy morskich farm wiatrowych. Budowa 1 tys. MW morskich farm wiatrowych to koszt ok. 13-15 mld zł.

Polenergia przedstawiła swoje plany dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii. Stało się to w odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z akcjonariuszy spółki.

Lądowe farmy wiatrowe - nowe projekty o mocy 1000 MW

Kontrolowana przez Dominikę Kulczyk firma poinformowała, że prowadzi development ok. 12 projektów lądowych farm wiatrowych o łącznej, szacunkowej mocy ponad 1000 MW. Pod te projekty zostały zabezpieczone prawa do gruntu.

Jeden z projektów posiada wydane warunki przyłączenia o mocy 48 MW.

Spółka obecnie nie planuje rozbudowy istniejących projektów, tylko skupia się na nowych przedsięwzięciach.

Największa farma wiatrowa Polenergii - Dębsk - posiada warunki przyłączeniowe o mocy 114 MW. Polenergia nie planuje w tej lokalizacji przyłączenie kolejnych podprojektów, np. farmy fotowoltaicznej.

Grupa zapowiada, że w czwartym i trzecim kwartale 2023 r. planowane jest pozyskanie koncesji na wytwarzanie energii dla farm wiatrowych Grabowo oraz Piekło.

W przypadku nowych farm wiatrowych, budowanych po złagodzeniu zasady 10H (zasady stanowiące, że odległość wiatraka od zabudowań musi stanowić przynajmniej 10-krotność wysokości takiej instalacji), spółka zakłada, że moce nowych turbin będą na poziomie 6-7 MW.

Firma przyznała, że obecnie nie posiada skonkretyzowanych planów w zakresie repoweringu swoich aktywów wiatrowych.

- Jeżeli jednak uwarunkowania lokalne związane z warunkami lokalizowania farm wiatrowych na terenie danej gminy będą dawały taką możliwość (w świetle znowelizowanych przepisów ustawy odległościowej) oraz będą za tym przemawiać parametry ekonomiczne i techniczne inwestycji, spółka będzie to rozważać - podała Polenergia.

Fotowoltaika - nowe projekty o łącznej mocy 650 MW

Grupa Polenergia rozwija także projekty fotowoltaiczne. Jak informuje, na 30 kwietnia 2023 r. posiadała zabezpieczone tytuły prawne do gruntów pozwalających na budowę farm fotowoltaicznych o mocy ok. 650 MW.

Zgodę na przyłączenie do sieci otrzymano dla projektów o łącznej mocy ok. 230 MW.

Decyzje środowiskowe na dzień 30 kwietnia 2023 zostały wydane dla inwestycji o sumarycznej mocy ok. 560 MW.

Pozwolenia na budowę uzyskano w przypadku inwestycji o mocy ok. 210 MW.

Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej złożono w przypadku projektów o mocy ok. 100 MW.

Natomiast wnioski o pozwolenia na budowę złożono (stan na 30 kwietnia 2023 r.) dla inwestycji o łącznej mocy ok. 35 MW.

Jednocześnie Polenergia analizuje różne projekty fotowoltaiczne na rynku, nie wyklucza akwizycji.

- Spółka prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie poszukiwania, oceny i ewentualnego pozyskiwania projektów, w tym projektów PV, zgodnie z swoją strategią. W roku 2022 działalność ta w zakresie akwizycji projektów PV nie wyszła poza fazę wstępnego zainteresowania (tak zwanej niewiążącej propozycji, NBO) - podała Polenergia.

Jak zaznaczyła, analizuje różne możliwości realizacji projektów, w tym poprzez koncepcję cable poolingu. Czeka tu na odpowiednie regulacje prawne.

Co ciekawe, Polenergia nie wyklucza realizacji projektów fotowoltaicznych bez udziału w aukcji.

Analizuje też możliwości budowy lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych poza granicami Polski.

Morskie farmy wiatrowe - poszukiwanie finansowania już trwa

Największa planowana inwestycja Polenergii to jednak budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III o mocy 720 MW każda, czyli razem 1440 MW. Przypomnijmy, że koszt budowy 1 tys. MW w morskich farmach wiatrowych szacowany jest na ok. 13-15 miliardów złotych.

Jeden z akcjonariuszy zadał pytanie o to, kiedy spółka zaprezentuje akcjonariuszom model finansowania projektów offshore. Polenergia odpowiedziała, że "jest na etapie określania potencjalnej struktury finansowej projektów. W odpowiednim momencie stosowne informacje zostaną przekazane do wiadomości publicznej".

Jak zapewniła, prowadzi rozmowy z wieloma instytucjami, w tym z międzynarodowymi instytucjami finansującymi, w sprawie finansowania budowy morskich farm wiatrowych.

Doradcą finansowym przy pozyskaniu finansowania dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk został Santander Corporate & Investment Banking.

Nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, jaki jest zakładany udział kapitału własnego w finansowaniu projektów morskich farm wiatrowych.

- Spółka będzie dążyła do osiągnięcia optymalnej struktury finansowej poprzez maksymalizację udziału finansowania dłużnego. Ostateczny udział kapitału własnego będzie pochodną wielu czynników, w tym m.in. ostatecznego budżetu realizacji projektów, finalnej wysokości ceny w kontrakcie różnicowym oraz wyniku negocjacji z bankami finansującymi - odpowiada Polenergia.

Przyznaje, że z uwagi na opóźnienia badań na morzu, stan zaawansowania prac projektowych dla części morskiej jest niższy od zakładanego. Dla pozostałych zakresów prac projektowych prace prowadzone są zgodnie z założonym planem.

Spółka planuje złożyć pięć wniosków o pozwolenie na budowę dla MFW Bałtyk II oraz pięć wniosków o pozwolenie na budowę dla MFW Bałtyk III (WTG+IAC – morska farma wiatrowa + kable wewnętrzne, OSS – morska stacja elektroenergetyczna, EXC – morskie kable energetyczne, ONC – Kable lądowe, ONS – lądowa stacja elektroenergetyczna).

Zgodnie z obecnym harmonogramem wszystkie wnioski powinny zostać złożone w 2024 r.

- Zgodnie z obecnym harmonogramem, spółka zakłada uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę dla MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III w 2024 roku - poinformowała firma..

Prace nad fundamentami planowane są na 2026 rok. Natomiast w 2025 roku planowane są prace przygotowawcze zarówno dla części morskiej, jak i lądowej.

Także w 2025 roku planowane są prace związane z przygotowaniem infrastruktury i ułożeniem kabli (część lądowa + landfall). Rozpoczęcie prac na części morskiej dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III planowane jest na 2026 rok.

Padło także pytanie o produkcję wodoru przy wykorzystaniu energii z morskich farm wiatrowych. Jak zapewniono, spółka dokonała analizy otoczenia prawnego i regulacyjnego, jak również posiadanych pozwoleń, zezwoleń pod kątem możliwości produkcji wodoru w projektach morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III i oceniono, że obecne uwarunkowania prawne, regulacyjne, jak i posiadane zezwolenia nie pozwalają na produkcję wodoru z tych projektów.

Polenergia realizuje także projekty offshore z Green Genius na Litwie. Na ten cel do końca 2022 r. wydano już 1,03 mln zł.

Magazyny energii i elektromobilność. W planach nie ma atomu

Obecnie w Polsce chyba połowa co bardziej znaczących przedsiębiorstw planuje budowę małych reaktorów jądrowych (SMR). Polenergia odpowiada, że w jej strategii, obowiązującej do roku 2024, nie ma planów inwestycji w SMR. Jak zapowiedziała, publikacja nowej strategii grupy kapitałowej na kolejne lata planowana jest pod koniec 2024 roku. Może tam pojawi się SMR?

Polenergia informuje, że analizuje również zasadność i możliwość dobudowania magazynów energii do istniejących i planowanych farm fotowoltaicznych. Dla kilku projektów w rozwoju rozważane są układy z udziałem magazynu energii.

Prowadzone są także analizy dotyczące zasadności budowy przemysłowych wielkoskalowych bateryjnych magazynów energii. Decyzje inwestycyjne nie zostały jednak jeszcze podjęte.

Spółka w 2022 r. prowadziła inwestycje dotyczące magazynowania energii, ale jak zapewniła, że są one "nieznaczne".

Grupa Polenergia, w ramach spółki Polenergia eMobility, realizuje projekt budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie całej Polski. W 2023 roku spółka ta planuje wybudować 80 stacji ładowania. Finalna liczba stacji oddanych do eksploatacji będzie zależna m.in. od tempa prac lokalnych OSD w zakresie przyłączy elektronergetycznych. Nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę na ten cel w roku 2022 wyniosły ok. 600 tys. zł.

Polenergia Dystrybucja, spółka z grupy Polenergia, realizuje plan inwestycyjny na lata 2021-2026 o łącznej wartości 105 mln zł. W ramach tego programu do końca 2022 r. wydano już 22 mln zł. Jak zaznaczono, wartość planu inwestycyjnego nie ulegnie zmianie, ale grupa nie wyklucza, że zmianie może ulec zakres prac inwestycyjnych.

Mało kto pamięta, że Polenergia planowała także budowę Elektrowni Północ, gdzie miały stanąć dwa bloki po 800 MW opalane węglem kamiennym. Elektrownia miała powstać w okolicach Pelplina w województwie pomorskim. O tym, że ta inwestycje nie będzie realizowana wiadomo od kilku lat, ale co ciekawe, wciąż działa spółka Polenergia Elektrownia Północ. I nie dzieje się tak, że ktoś o nie zapomniał.

- Spółka rozważa różne scenariusze dotyczące wykorzystania wydanych warunków przyłączenia - tłumaczy Polenergia.

Innym, ciekawym projektem jest przejście Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, z grupy Polenergia, na spalanie wodoru. Grupa odpowiada, że ta inwestycja jest realizowana etapowo. W pierwszym etapie istnieje możliwość współspalania do 10 proc., w kolejnych od 15 do 20 proc. Spółka jest aktywna w konsorcjum pracującym nad możliwością współspalania do 100 proc. wodoru.

Obecnie w obrocie giełdowym jest tylko 11,50 proc. akcji Polenergii, pozostała część należy do inwestorów strategicznych lub funduszy inwestycyjnych. Padło więc pytanie, czy w celu zwiększenia płynności akcji planowany jest ich podział (split). Polenergia odpowiada, że nie rozważa takiego kroku.

Obecnie największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.

Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki.

Akcje Polenergii posiadają także PTE Allianz (7,83 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,92 proc.). Reszta, czyli 11,50 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.