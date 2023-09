Firma Dominiki Kulczyk zwiększy liczbę stacji ładowania samochodów elektrycznych

Polenergia eMobility, spółka z grupy Polenergia kontrolowanej przez Dominikę Kulczyk, wybuduje ponad 30 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Stacje powstaną przy parkach handlowych należących do grupy Newgate Investment.

Aby zrealizować ten projekt, spółka planuje wybudować stacje szybkiego ładowania DC o mocy 150-300 kW oraz HUB-y ładowania, których moc będzie dostosowana do możliwości lokalnej sieci dystrybucyjnej.

Parki handlowe to naturalna przestrzeń do rozwoju infrastruktury szybkiego ładowania

- Budowa gęstej sieci stacji ładowania to niezbędne wsparcie dla procesu dekarbonizacji transportu, ale także odpowiedź na realne potrzeby właścicieli pojazdów elektrycznych. Poszukujemy miejsc, które są atrakcyjne dla naszych klientów. Parki handlowe to naturalna przestrzeń do rozwoju infrastruktury szybkiego ładowania. Dzięki nawiązanej współpracy, zielona energia z naszych stacji ładowania zasili tysiące pojazdów elektrycznych rocznie - mówi Artur Kalicki, członek zarządu Polenergii eMobility.

Newgate Investment to inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych, który dysponuje portfelem 29 obiektów o łącznej powierzchni ponad 121 000 metrów kwadratowych. To nieruchomości zróżnicowane zarówno pod względem położenia na mapie Polski, jak i struktury najemców.

Na koniec 2022 roku do portfela Newgate Investment trafiło 5 nowych obiektów, zlokalizowanych w Chorzowie, Częstochowie, Zielonej Górze, Grodzisku Mazowieckim i Ostrowi Mazowieckiej.

- Rozwijając nasze portfolio nieruchomości grupy w Europie Środkowo-Wschodniej, jesteśmy otwarci na innowacje i nowe potrzeby naszych najemców oraz klientów. Widzimy także ogromny potencjał we współpracy z Polenergią eMobility. Szczególnie że energia, która zasila nowe stacje ładowania, będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w naszą strategię ESG - dodaje Robert Dudziński z Newgate Investment.

Polenergia eMobility dysponuje na ten moment siecią 24 stacji, która składa się z 33 ogólnodostępnych punktów ładowania.

Obecnie największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.