Firmy ciepłownicze na stratach. A może być jeszcze gorzej

- Wiele firm ciepłowniczych przeżywa obecnie bardzo trudne chwile. Drożejące uprawnienia do emisji CO2 oraz rosnące ceny paliw doprowadziły do tego, że wiele firm działa już ze stratą. Żeby kondycja sektora się poprawiła, konieczne są zmiany m.in. w taryfowaniu firm ciepłowniczych - mówi WNP.PL Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin.

Obecnie cena uprawnień do emisji CO2 to 84,50 euro. Niektóre firmy ciepłownicze nie zakupiły części CO2, co naraża ich na kary; inne wzięły kredyty, aby nabyć uprawnienia do emisji.

Wiele firm - na skutek wysokich cen za uprawnienia do emisji CO2 - ma już stratę, co może w kolejnych latach oznaczać niemożność zaciągnięcia nawet pożyczek na zakup kolejnych uprawnień.

Ceny węgla na rynku szaleją... W EC Będzin w ciągu pół roku cena za 1 GJ wzrosła już 2,5-krotnie. Tego obecnie nie jest w stanie nam zrekompensować podwyżka taryfy na ciepło ani wyższe ceny za energię elektryczną, sprzedawaną na TGE.

- Z jednej strony są zobowiązania Polski i tym samym takich firm, jak EC Będzin, do zmniejszania emisji CO2; z drugiej strony należy przypomnieć, że certyfikaty te można kupić jedynie po kursie giełdowym lub zbliżonym do giełdowego w transakcjach OTC. Rynek z giełdami zajmującymi się obrotem uprawnieniami do emisji CO2 podlega tym samym prawom, co inne giełdy. Rynek CO2 został również objęty dyrektywą MIFID II, która dopuściła spekulacje - mówi Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin.

Straty już są. A może być gorzej

Zwraca uwagę, że rząd Polski i europarlamentarzyści z naszego kraju podejmują kwestię spekulacji CO2 na forum UE, jednak nie przekłada się to finalnie na spadek kursu uprawnień. Dzisiaj to około 84,50 euro z tonę emisji.

- Ta kwota powoduje, że niektóre firmy nie zakupiły części certyfikatów do umorzenia, co naraża ich na kary, a według mojej wiedzy wiele przedsiębiorstw - właśnie by się na nie narazić się na kary i problemy z tym związane - w latach 2021 i 2022 zapożyczyło się, aby nabyć uprawnienia. A pożyczkę trzeba spłacić i kupować na bieżąco paliwo... - dodaje Witold Niedzielski.

Wskazuje, że wiele firm na skutek wysokich cen za uprawnienia do emisji CO2 ma już stratę, co może w kolejnych latach oznaczać niemożność zaciągnięcia nawet pożyczek na zakup kolejnych uprawnień i tym samym coraz więcej podmiotów nie obejmie uprawnień do emisji CO2.

- Jeśli od strony sprzedażowej nie będzie prawnych możliwości uwolnienia cen za ciepło, aby w ten sposób pokryć większość kosztów produkcji ciepła, to finalnie może się to skończyć brakiem ciepła dla odbiorców sieciowych. Nie ma możliwości, aby producenci ciepła i energii elektrycznej mogli na dłuższą metę dofinansowywać ciepło dla odbiorców indywidualnych - wskazuje Witold Niedzielski.

Szalejące ceny węgla

Sporym kłopotem dla sektora ciepłowniczego są także rosnące ceny paliw.

- Ceny węgla na rynku szaleją. W EC Będzin w ciągu pół roku cena za 1 GJ wzrosła już 2,5-krotnie. Tego obecnie nie jest w stanie nam zrekompensować podwyżka taryfy na ciepło ani wyższe ceny za energię elektryczną, sprzedawaną na TGE - podkreśla Witold Niedzielski.

Jak dodaje, do tego węgiel, który udaje się pozyskać, często posiada parametry niższe od wymaganych, co powoduje spadek wydajności urządzeń wytwórczych, a także większą uciążliwość ich obsługi (np. przy odżużlaniu) oraz jeszcze większe emisje CO2.

- Z tym problemem borykają się na pewno wszyscy w branży - ocenia Witold Niedzielski.

Podkreśla zarazem, że prognozowane ceny węgla sprowadzanego z Ameryki Południowej czy też Afryki Południowej już dzisiaj są na poziomie powyżej 50 zł za GJ.

- Węgiel z importu to trochę loteria... Większość elektrowni i elektrociepłowni w Polsce posiada urządzenia przystosowane do spalania węgla z konkretnej kopalni, przeważnie tej najbliżej położonej, a to, co przychodzi, choć w parametrach z próbek laboratoryjnych wygląda dobrze, w praktyce niekoniecznie dobrze spala się w konkretnych kotłach - wskazuje Witold Niedzielski.

Transformacja, czyli rosyjska ruletka

Sektor ciepłowniczy stoi przed jeszcze jednym wyzwaniem: transformacją.

- Transformacja w kierunku niskoemisyjności i odejścia od węgla to niestety mus. Mówi się co prawda, że proces ten powinien zostać wydłużony w czasie, m.in. ze względu na skutki pandemii, które wywołała dla gospodarek poszczególnych państw UE, a także ze względu na wzrost cen gazu oraz węgla na skutek rozpoczęcia tzw. „specjalnej operacji” Rosji na Ukrainie. Niemniej jednak, kiedy słucha się wypowiedzi wysokich przedstawicieli KE w osobach Fransa Timmermansa czy Ursuli von der Leyen, to ma się wrażenie, jakby przyczyny, które - logicznie rzecz biorąc - powinny wydłużyć czas odejścia od węgla w kierunku niskoemisyjności, są traktowane przez kierownictwo UE jako przesłanki do jeszcze szybszego odchodzenia od węgla - ocenia Witold Niedzielski.

Jego zdaniem dziwne, że nie przyjęto ogólnej polityki ograniczania źródeł gazowych, mimo tego że nie są one wcale mocno mniej emisyjne niż źródła węglowe, a wobec cen gazu na pewno są one obecnie nierentowne.

- Trudno się w polityce energetycznej UE zorientować, dlatego trzeba działać jednak w kierunku transformacji. Tu napotykamy, niestety, na pewien problem. Do końca nie ma się pewności, jaki kierunek obrać: gaz, biomasa, paliwa alternatywne, OZE czy też np. mały atom? Przy obecnej niestabilności, a także ogromnych oporach społecznych (np. atom, odzysk energii i ciepła z termicznego przekształcania odpadów), dokonywanie wyboru jest niczym rosyjska ruletka - przekonuje Witold Niedzielski.

Zdrowy rozsądek

Jak zapewnia, EC Będzin intensyfikuje prace w kierunku przejścia na niskoemisyjne źródła energii cieplnej i elektrycznej, starając się jednak w tym wszystkim zachować zdroworozsądkowe podejście oraz patrząc na ekonomikę poszczególnych rozwiązań.

Zachęca przy tym do przyjrzenia się jeszcze raz kwestii odzysku energii i ciepła z termicznego przekształcania odpadów.

- Wbrew pozorom nie stanowi to dużych "oddziaływań odorowych"; poza tym rozwiązuje kwestie utylizacji bardzo kalorycznej frakcji odpadów, niebezpiecznej do składowania( ze względu na podwyższoną palność), a także zapewnienia ciepła i energii lokalnym społecznościom. Żeby nie było tak, że mieszkańcy obudzą się któregoś dnia bez ciepła i wtedy pomyślą, skąd je brać - i wrócą do spalania śmieci bez żadnej kontroli w swoich domach - podsumowuje Witold Niedzielski.

