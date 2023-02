Firmy ciepłownicze zadowolone z nowych przepisów o zamrożeniu cen

Wzrost cen ciepła dla odbiorców końcowych w 2023 r. nie może być wyższy niż 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. - To dobra ochrona przed wzrostem cen ciepła dla gospodarstw domowych i innych wrażliwych odbiorców - mówi Wojciech Dąbrowski, PTEZ i PGE.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców.

Nowy mechanizm będzie chronił odbiorców ciepła sieciowego przed wpływem trudnego otoczenia makroekonomicznego na ceny ciepła.

Jednocześnie zasady rozliczeń dotyczące przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wypłacających staną się bardziej przejrzyste.

W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła dla odbiorców końcowych, który będzie chronił gospodarstwa domowe i wymienione w ustawie jednostki użyteczności publicznej.

Skuteczna ochrona odbiorców ciepła sieciowego

Do 25 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE dla każdego koncesjonowanego sprzedawcy ciepła odbiorcom końcowym, dla każdej grupy taryfowej w danym systemie ciepłowniczym, maksymalne ceny dostawy ciepła, czyli ceny i stawki opłat z taryfy stosowanej w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, w zakresie zarówno wytwarzania ciepła, jak i jego przesyłania i dystrybucji, powiększone o 40 proc.

Będzie to istotna informacja dla odbiorców ciepła sieciowego, ponieważ wskaże, czy w danej grupie taryfowej nastąpi obniżenie cen dostawy ciepła do odbiorców końcowych wskazanych w ustawie. Niższe ceny i stawki opłat za ciepło zostaną wprowadzone do rozliczeń od 1 marca i będą stosowane do końca tego roku.

Firmy ciepłownicze zadowolone z nowych przepisów

- Dzięki nowelizacji ustawy możliwa będzie lepsza ochrona przed wzrostem cen ciepła dla gospodarstw domowych i innych wrażliwych odbiorców. Kluczowym jest jednak to, że nie we wszystkich systemach ciepłowniczych nastąpi zmniejszenie opłat na rachunkach, ponieważ nie wszędzie nastąpił wzrost cen ciepła wyższy od 40 proc. względem 30 września ubiegłego roku – wskazuje Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Przed końcem lutego informacje na ten temat będą dostępne dla wszystkich odbiorców. Przyjęte rozwiązanie jest również bardzo dobrą informacją dla przedsiębiorstw energetycznych, ponieważ pozwoli na prowadzenie działalności dotyczącej ciepła zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE, chroniąc jednocześnie odbiorców ciepła – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Stabilizacja szeroko rozumianego rynku energii, tak cieplnej, jak i elektrycznej, w tym poprzez wprowadzanie mechanizmów osłonowych dla odbiorców, takich jak mechanizm ograniczania podwyżek cen ciepła, jest bardzo trudnym zadaniem, ma jednak kluczowe znaczenie dla kondycji przedsiębiorstw energetycznych oraz ich zdolności do realizacji ważnych dla polskiej gospodarki inwestycji w nowoczesne moce wytwórcze w procesie transformacji sektora.