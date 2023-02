Firmy energochłonne dostaną 5 mld zł do podziału

Przedsiębiorstwa energochłonne mogą już składać wnioski o rekompensatę wysokich cen gazu i energii - wskazała 9 lutego minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odnosząc się do programu pomocy dla sektorów energochłonnych. Zaznaczyła, że budżet programu to 5 mld zł.

Jak dodała, chodzi o 5 mld wsparcia dla wszystkich sektorów, które zgodnie z ramami pomocy europejskiej mogły zostać zakwalifikowane.

W systemie ponad 100 podmiotów przygotowuje się do złożenia wniosków, więc zainteresowanie oczywiście jest i ta odpowiedź na ten program będzie oczywiście duża - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szefowa resortu klimatu podczas czwartkowej konferencji prasowej dot. inauguracji programu pomocy dla sektorów energochłonnych zaznaczyła, że "kompleksowy program wsparcia odpowiada nie tylko na bieżące potrzeby branży energochłonnej (...), ale odpowiada też na wyjątkową sytuację, w której się branża w ostatnim roku się znalazła".

Minister klimatu podkreśliła, że ten program dołącza do pakietu wsparcia dla przedsiębiorstw w Polsce. Przypomniała, że w tym roku obowiązuje zamrożona niższa stawka w energii dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - 785 zł za MWh, bez względu na zużycie na cały ten rok.

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według szacunków resortu rozwoju i technologii grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych. To takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów.

Środki dla firm energochłonnych powinny trafić do nich jak najszybciej

"Już wiemy, że w systemie ponad 100 podmiotów przygotowuje się do złożenia wniosków, więc zainteresowanie oczywiście jest i ta odpowiedź na ten program będzie oczywiście duża" - powiedział minister rozwoju i technologii podczas czwartkowej konferencji, dotyczącej inauguracji programu w zakresie pomocy dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej.

Jak poinformował szef MRiT, "program jest tak przygotowany, żeby jak najszybciej te środki przekazać na rzecz przedsiębiorców".

"14 dni na złożenie wniosku, do 22-ego lutego. Następnie ocena wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 14 dni i wypłata środków na rachunki przedsiębiorców" - wyjaśnił.

Jak podkreślił, przedsiębiorcy "są przygotowani do tego naboru, oni się konsultowali w trakcie; dyskutowaliśmy na temat całej procedury, więc nie ma żadnego zaskoczenia, jak ta procedura ma wyglądać". Ocenił, że program jest elastyczny. Zwrócił uwagę na fakt, że wnioski są składane w formie elektronicznej, a formularz upraszcza "dość skomplikowany wzór, który jest narzucony z ram pomocy publicznej Komisji Europejskiej".

Minister wskazał, iż jest to kolejny etap pomocy przedsiębiorcom. "Przypominam też, że to jest drugi etap. (...) Już w listopadzie przekazaliśmy środki, prawie 800 mln. Dzisiaj mamy w puli 5 mld i nie mówimy, że to jest koniec. Na 2023 rok przygotowujemy kolejny program dla sektorów energochłonnych" - stwierdził.

"Nawet myślę, że jeśli chodzi o branżę, będziemy starali się go notyfikować szerzej, więc z pewnością będziemy myśleli o kolejnych programach wsparcia dla tego sektora" - zapowiedział szef MRiT.