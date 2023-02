Firmy energochłonne zawnioskowały o ponad 3,8 mld zł wsparcia

Firmy energochłonne złożyły wnioski na ponad 3,8 mld zł finansowego wsparcia - podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najwięcej, bo 151 wniosków złożyły duże firmy. Przedsiębiorstwa wnioskowały głównie o pomoc w wysokości do 4 mln euro.

Na początku lutego uruchomiono nabór wniosków dla firm z sektorów energochłonnych. Program związany był z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. Został on opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Przedsiębiorstwa energochłonne mogły składać wnioski do 22 lutego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest operatorem programu poinformował, że w ramach programu złożono w sumie 234 wnioski o wsparcie finansowe. Dodano, że zidentyfikowano 7 duplikatów wniosków.

O pomoc finansową wnioskowały głównie duże przedsiębiorstwa (151). Ponadto wnioski złożyło 66 średnich firm, 15 małych i dwa mikroprzedsiębiorstwa.

Zgodnie z programem firmy mogły wnioskować o wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro. Najwięcej wniosków, bo 179 dotyczyło pomocy bazowej w wysokości do 4 mln euro. W 55 wnioskach zawnioskowano o wsparcie do 50 mln euro.

NFOŚiGW poinformował ponadto, że firmy zawnioskowały w sumie o wsparcie w wysokości 3 835 701 883,07 zł. Budżet programu rekompensat dla sektorów energochłonnych wynosił 5 mld zł.

Fundusz wyjaśnił, że ocena wniosków - wraz z etapem uzupełnień - będzie trwała do 14 dni. "W tym terminie zostaną zawarte również umowy o dofinansowanie. Płatności są przewidziane w terminie do 10 dni od zawarcia umów o dofinansowanie" - dodano w odpowiedzi.