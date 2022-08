Firmy gazowe i naftowe charakteryzuje groteskowa chciwość - powiedział na konferencji prasowej sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, nawołując jednocześnie do opodatkowania nadmiernych zysków tych firm przez rządy na całym świecie.

To niemoralne, że firmy naftowe i gazowe osiągają rekordowe zyski na tym kryzysie energetycznym. Firmy te wzbogacają się kosztem najbiedniejszych i ze szkodą dla środowiska naturalnego - powiedział Guterres.

Ta groteskowa chciwość karze najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych ludzi, jednocześnie niszcząc nasz jedyny wspólny dom - ocenił.

Marża stacji paliw jest bardzo mała, z kolei marża hurtowników jest taka, żeby opłacało im się importować gotowe paliwa z zagranicy. W Polsce nie mamy dostatecznych mocy produkcyjnych, aby zaspokoić krajowe potrzeby" - wyjaśnił Leszek Wiwała, prezes POPiHN.

Firmy naftowe i gazowe zarabiają na kryzysie energetycznym

Amerykańskie koncerny paliwowe Exxon Mobil i Chevron, brytyjski Shell i francuski TotalEnergies zarobiły łącznie prawie 51 mld dolarów w ostatnim kwartale, prawie dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku w tym samym okresie - przekazała agencja Reutera.

"Wzywam ludzi na całym świecie do wysłania jasnego przekazu przemysłowi paliw kopalnych i jego sponsorom: ta groteskowa chciwość karze najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych ludzi, jednocześnie niszcząc nasz jedyny wspólny dom" - powiedział sekretarz generalny ONZ

Politycy i urzędnicy zajmujący się ochroną konsumentów skrytykowali firmy naftowe za wykorzystywanie globalnych niedoborów dostaw w celu zwiększania własnych zysków przy jednoczesnym szkodzeniu nabywcom produktów. Prezydent USA Joe Biden powiedział w czerwcu, że Exxon i inne firmy zarobiły "więcej pieniędzy niż Bóg" w czasie, gdy ceny paliw skoczyły do rekordowych poziomów.

W lipcu w Wielkiej Brytanii uchwalono 25-procentowy podatek od nieoczekiwanych zysków (windfall tax) dla producentów ropy i gazu na Morzu Północnym. Amerykańscy ustawodawcy rozpoczęli dyskusje o podobnym rozwiązaniu.

Guterres powiedział, że rosyjska inwazja na Ukrainę i kryzys klimatyczny podsycają światowy kryzys żywnościowy, energetyczny i finansowy. "Wiele krajów rozwijających się - pogrążonych w długach, bez dostępu do finansowania i walczących o wyjście z pandemii Covid-19 - może dotrzeć do krańca swojej wytrzymałości" - ostrzegł.

Jak dodał, już teraz "widzimy znaki ostrzegawcze przed falą wstrząsów gospodarczych, społecznych i politycznych, które nie pozostawią żadnego kraju nietkniętym".

Na rynku paliw zarabiają rafinerie

Zaznaczmy, że według opublikowanych przez firmę e-petrol.pl danych, ceny paliw w Polsce są najniższe w naszym regionie.

Na stacjach paliw litr benzyny 95 kosztuje w Polsce 7,19 zł, tymczasem w Niemczech jest to w przeliczenia 8,15 zł, a w Czechach i na Słowacji - 8,64 zł. Z kolei olej napędowy w Polsce kosztuje 7,45 zł, na Litwie 8,46 zł, a najdrożej jest w Niemczech, gdzie za litr oleju trzeba w przeliczeniu zapłacić 9,07 zł.

"Jest to efekt niższych podatków niż te, które obowiązują w krajach sąsiednich. Po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej spadły u nas akcyza na paliwa, zrezygnowano z podatku od sprzedaży detalicznej, a najważniejsza jest oczywiście obniżka VAT" - powiedział Leszek Wiwała, prezes i dyrektor generalny POPiHN.

Wiwała zwrócił także uwagę na niskie marże, jakie uzyskują obecnie stacje benzynowe w kraju.

"Obecnie marża stacji paliw jest bardzo mała, z kolei marża hurtowników jest taka, żeby opłacało im się importować gotowe paliwa z zagranicy. W Polsce nie mamy dostatecznych mocy produkcyjnych, aby zaspokoić krajowe potrzeby" - wyjaśnił.

Podobnie zresztą jest w UE, gdzie również moce produkcyjne są za małe, dlatego trzeba importować gotowe paliwa spoza UE. W efekcie ceny hurtowe są wysokie, na czym zarabiają rafinerie, choć przez lata ich działalność była na granicy opłacalności" - powiedział Leszek Wiwała.

Ceny paliw budzą duże emocje

Wysokie ceny paliw na stacjach w Polsce budzą duże emocje.

"Kiedy patrzymy na sytuację na światowych rynkach, widzimy wyraźnie, że ceny na stacjach nie powinny rosnąć w Polsce w takim tempie" - oceniła Magdalena Biejat, posłanka Lewicy.

Ceny paliw krytykował także prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Oczekujemy obniżenia marży przez Orlen. Koniec z zarabianiem i chwaleniem się zyskami. Rządzący muszą doprowadzić do obniżki cen paliw, szczególnie w okresie przedwakacyjnym" - zaznaczył.

Krytykowana była także fuzja Orlenu i Lotosu.

PKN Orlen zakończył przejęcie Grupy Lotos 1 sierpnia 2022 roku poprzez rejestrację połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

"Jeśli chodzi o fuzję Orlenu i Lotosu, a niedługo także PGNiG, to mamy do czynienia z jednym z największych skandali w historii Polski niepodległej po 1989 r." - powiedział Donald Tusk.

"Zdaje sobie sprawę, że jest drogo" - przyznaje prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Sle robimy wszystko, żeby ceny przy takim a nie innym zbilansowaniu były coraz mniejsze. Pomaga też rząd, utrzymując tarczę inflacyjną - czyli przedłużając obniżony VAT " - zaznacza.

"My ceny cały czas stabilizujemy, obniżamy koszty logistyki - i będziemy obniżać je jeszcze bardziej" - zapowiada prezes PKN Orlen.

Ma w tym pomóc przede wszystkim fuzja Lotosu i Orlenu, która kilka dni temu stała się faktem. Szczegółowych informacji dotyczących tego, kiedy Polacy zapowiadaną poprawę odczują we własnym portfelu, nie ma. Są za to zapewnienia, że poprawa będzie widoczna zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie.

Prezes Obajtek wykluczył jednak wprowadzanie takich rozwiązań, jak np. maksymalne ceny z paliwo.

"Nie można zabetonować" cen paliw w kraju z racji tego, że mamy ok. 5 mln ton importu. Jeśli je zabetonujemy, to nikt nie sprowadzi paliwa do kraju drożej, żeby sprzedać je taniej... Automatycznie stałoby się to, co na Węgrzech, gdzie są braki paliw na stacjach" - twierdzi Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen zwraca zarazem uwagę, że - mimo dużych podwyżek - na tle Europy nie wypadamy najgorzej. Drożej jest między innymi w Rumuni, Litwie Łotwie, Estonii czy Grecji.

Drakońskie podwyżki cen gazu

Prócz paliw rosną także ceny gazu. Podwyżki są drakońskie.

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził niektórym ciepłowniom wzrosty taryf o 200, a nawet 300 procent. To wręcz drakońskie podwyżki.

„Uzasadnieniem zmiany jest istotny wzrost kosztów zakupu paliwa gazowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie stosowanej taryfy dla ciepła” – poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku. „Ze względu na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim wzrost kosztów zakupu paliwa węglowego, oraz zmianę cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla” – wyjaśniło np. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice.

Podobnie uzasadnienia ma zdecydowana większość kierowanych do URE wniosków, których tylko w ciągu ostatnich kilkunastu dni wpłynęło kilkadziesiąt.

Różna jest skala podwyżek – od minimalnych po nawet kilkusetprocentowe. Niektóre przedsiębiorstwa wnoszą o zmiany po kilku miesiącach od czasu zatwierdzenia aktualnie obowiązujących (zwykle zatwierdza się taryfy na 12 miesięcy – przyp. red.), inne - po zaledwie kilku tygodniach.

"Analiza nowych zatwierdzonych taryf w porównaniu do obowiązujących wskazuje, że wzrost kosztów ogrzewania już od najbliższego miesiąca. W ekstremalnych przypadkach mówimy nawet o czterokrotnych podwyżkach" - ocenia ekspert Polskiego Alarmu Smogowego ds. ciepłownictwa Janusz Mazur.

W najgorszej sytuacji są mieszkańcy, których lokale są ogrzewane z pomocą kotłowni gazowych. To tam podwyżki będą trzy lub czterokrotne. Nieco mniejsze podwyżki dotkną tych, których ciepłownie wykorzystują węgiel. Ale i tak zapłacą dwukrotność dawnych rachunków.

Rząd zapowiada pomoc

Sprawa stanęła na posiedzeniu rządu, prawdopodobne są rekompensaty.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział 28 lipca, że rząd "na pewno" nie dopuści do zapowiadanych przez niektóre przedsiębiorstwa ciepłownicze podwyżek o 120, 150 czy nawet 180 proc.

"Państwo ma instrument w postaci regulatora, który ma prawo uregulować tę taryfę na poziomie niższym. Wtedy przedsiębiorstwo domaga się rekompensaty. I my tę rekompensatę damy" - zaznaczył premier.

"Niebawem ma być gotowy projekt ustawy dotyczący wsparcia ogrzewających domy innym paliwem niż węgiel" - taką deklarację złożyła wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która w środę (3 sierpnia) wzięła udział w posiedzeniu senackiej komisji gospodarki narodowej i innowacyjności, rozpatrującej projekt ustawy o dodatku węglowym.

Rekompensaty za ogrzewanie

Trzeciakowska zapewniła, że międzyresortowy zespół kończy prace nad kompleksowym projektem dotyczącym pomocy dla ciepłowni oraz dla ogrzewających domy np. olejem opałowym, czy pelletem drzewnym.

"Pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami zarówno dla ciepła systemowego, które w Polsce jest dostarczycielem ciepła do ponad 5,4 mln gospodarstw domowych, ale również nad rozwiązaniami dotyczącymi tych gospodarstw domowych, które opalają swoje domostwa innymi rodzajami opału. Mam na myśli zarówno pellet, jak i olej czy LPG" - powiedziała.

Komisja poparła kilka poprawek do ustawy, które były uzgodnione z rządem. Miały one charakter porządkowy, jak i merytoryczny. Dyrektor departamentu ciepłownictwa w MKiŚ Piotr Sprzączak tłumaczył, że część zmian dotyczyła gwarancji i linii kredytowych BGK, które miałyby zapewnić płynność dla ciepłowni.

Procedowana przez Senat ustawa zakłada wprowadzenie dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych. Będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada tego roku. Gmina będzie miła z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia.

Ustawa przewiduje, że maksymalny limit wydatków na te dodatki wynosić będzie 11,5 miliardów złotych, a źródłem finansowania dodatku będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej.

Według Ministerstwa Finansów, z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 miliarda złotych. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 miliardy na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.