Firmy mówią o swoim wpływie na klimat. Dlaczego i po co?

Firmy w Polsce, przemysłowe, choć nie tylko one, coraz częściej informują o swoim wpływie na zmiany klimatu i o tym, jak ten wpływ minimalizują. Nie wszystkie mają wrażliwych prezesów, którzy lubią popracować w ogródku. Dlaczego więc to robią? Cóż, biznes umie liczyć. Widocznie im się to opłaca.

Ton nadają globalne korporacje, które podejmują w swoich strategiach zobowiązania dotyczące ograniczenia emisyjności lub wręcz określają sztywną datę osiągnięcia neutralności wobec klimatu.

Ważnym krokiem w raportowaniu emisji i generalnie wpływu działalności gospodarczej na środowisko było wprowadzenie nowego prawa UE (nowelizacja ustawy o rachunkowości z 1 stycznia 2017 roku).

Korzystanie z dobrych praktyk i użytecznych technologii może cieszyć jako wyraz środowiskowej odpowiedzialności firm, ale dowodzi też, że polska gospodarka znajduje się w głównym nurcie jednego z najważniejszych współczesnych trendów.