Firmy najbogatszych Polaków idą w zielone

Należąca do jednego z najbogatszych Polaków sieć Dino podpisała umowę na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach 250 sklepów Dino. Inwestycje zrealizuje Esoleo, firma z grupy Polsat Plus, kolejnego najbogatszego Polaka Zygmunta Solorza.

Dino chce dwukrotnie zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Liczba sklepów tej sieci posiadających instalacje fotowoltaiczne zwiększyła się z 802 pod koniec 2021 r. do 1 701 na koniec 2022 r. Łączna moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach marketów Dino wzrosła z 28,8MW na koniec 2021 r. do 63,5MW na koniec 2022 r.

Na koniec czerwca 2023 r. sieć Dino liczyła 2272 sklepy, podczas gdy rok wcześniej obejmowała 1975 marketów.

Firma Dino Polska podpisała z należącą do Grupy Polsat Plus spółką Esoleo umowę na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach 250 sklepów sieci w całej Polsce. Dołączą one do 500 elektrowni słonecznych, które już zasilają supermarkety sieci w całej Polsce.

Esoleo realizuje inwestycje dla Dino Polska w ramach kilkuetapowego procesu, którego celem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania budynku oraz bezpiecznego i długotrwałego korzystania z instalacji.

Grupa Dino Polska to obecnie największa polska prywatna firma, która wskoczyła do czołowej dziesiątki najwyżej wycenianych giełdowych sieci detalicznych w Europie. Jej kapitalizacja na warszawskiej giełdzie obecnie wynosi ponad 46 mld zł.

W 2022 r. firma osiągnęła 19,8 mld zł przychodów ze sprzedaży i 1,13 mld zł zysku netto wobec około 13,4 mld zł przychodów ze sprzedaży i 0,8 ml zł zysku netto w 2021 r. 51,16 proc. akcji spółki należy do Tomasza Biernackiego, który jest według magazynu Forbes drugim najbogatszym Polakiem.

Esoleo to z kolei spółka z grupy Polsat Plus, należącej do innego miliardera, który również należy do grona najbogatszych Polaków, czyli Zygmunta Solorza. Esoleo zajmuje się budową instalacji fotowoltaicznych oraz montażem pomp ciepła i magazynów energii. Firma uczestniczyło m.in. w budowie jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce - Brudzew - o mocy 70 MW. Farma powstała na terenach po byłej kopalni węgla brunatnego Adamów.

Własna energia oraz poprawa efektywności energetycznej

Dino Polska od dawna inwestuje we własne źródła fotowoltaiczne. Łączna moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach marketów Dino wzrosła z 28,8MW na koniec 2021 r. do 63,5MW na koniec 2022 r., a łączna liczba sklepów Dino posiadających takie instalacje zwiększyła się z 802 do 1 701 na koniec 2022 r. W 2022 r. grupa wygenerowała 40,1 GWh energii elektrycznej z OZE.

Grupa zakłada, że każdy nowy market Dino będzie wyposażony w instalacje paneli fotowoltaicznych.

Najpóźniej do końca 2023 r. sieć chce skończyć montaż paneli fotowoltaicznych na wszystkich istniejących marketach Dino, na których pozwalają na to warunki techniczne i usytuowanie marketów. W 2023 r. powinno to oznaczać montaż paneli fotowoltaicznych na dachach kilkuset sklepów.

Równolegle grupa buduje duże farmy fotowoltaiczne na terenach wybranych centrów dystrybucyjnych Dino, pierwsze takie instalacje mają zostać zbudowane jeszcze w 2023 r.

- Oczekujemy, że w 2024 r. będziemy w stanie dwukrotnie zwiększyć produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w stosunku do 2022 r. - zapowiada Dino.

Fotowoltaika to tylko jeden z elementów prośrodowiskowych działań grupy. Grupa stawia także na wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń chłodniczych - w 2022 r. rozpoczęto wymianę starszych zamrażarek, charakteryzujących się niską efektywnością energetyczną. Nowe urządzenia, oprócz niższego zużycia energii elektrycznej, pracują na naturalnym czynniku chłodniczym propan (R290).

Sieć prowadzi również monitoring energii i sterowanie urządzeniami w sklepach - w 2022 r. rozwiązanie zostało wdrożone w 110 marketach, planowane jest rozszerzanie systemu zarządzania energią na całą sieć.

Spadek zużycia energii elektrycznej oraz zarządzanie flotą samochodów

Dino wymienia także oświetlenie w sklepach, centrach dystrybucyjnych i na parkingach na oświetlenie oparte na technologii LED. Grupa stosuje również zintegrowane systemy zarządzania oświetleniem w centrach dystrybucyjnych oraz wdraża zaawansowane systemy zarządzania energią elektryczną. Planowane jest też zainstalowanie systemów odzysku ciepła w marketach i magazynach.

Te wszystkie działania skutkowały w 2022 r. spadkiem zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 mln zł przychodów grupy Dino o 24,6 proc.

Całkowite żucie energii elektrycznej, obejmujące energię wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii (OZE) przez Dino, wzrosło o 12,1 proc., podczas gdy powierzchnia sprzedaży w sklepach Dino zwiększyła się w tym samym czasie o 19,3 proc.

Ponadto w sieci wprowadzono system zarządzania akumulatorami wózków widłowych. Jak zapewniono, system przedłuża żywotność floty akumulatorowej, a każde centrum dystrybucyjne jest wyposażone w taki system. Baterie podlegają 100-procentowemu recyklingowi.

Zapowiedziano także unowocześnianie floty aut osobowych oraz unowocześnianie i zwiększanie efektywności sieci transportowej, z której spółka korzysta do dystrybucji towarów pomiędzy własnymi centrami dystrybucyjnymi i sklepami.

Na koniec czerwca 2023 r. sieć Dino liczyła 2272 sklepy, podczas gdy rok wcześniej obejmowała 1975 marketów. Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 894,2 tys. mkw. wobec 775,0 tys. mkw. rok temu.