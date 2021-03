Firmy technologiczne wiążą nadzieje z polityką energetyczną

Przyjęta przez rząd w lutym 2021 r. Polityka energetyczna Polski do roku 2040 (PEP2040) przewiduje, że inwestycje w polskim sektorze energetycznym w tym okresie mogą sięgnąć 1,6 biliona złotych. Transformacja polskiej energetyki powinna się odbywać przy wykorzystaniu technologii i potencjału polskich firm; mamy wiele rozwiązań na światowym poziomie - twierdzą zgodnie Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Atende Industries oraz Artur Bratkowski, dyrektor ds. aparatury i systemów pomiarowych Apator.

14,4 mln nowych liczników energii

OZE i stabilność dostaw energii

Przemysł 4.0 i Internet rzeczy

Współpraca liderów

Do wypełnienia postulatów dotyczących wzmocnienia udziałów prosumentów wymagane są inteligentne liczniki. Z szacunkowych danych operatorów sieci dystrybucyjnych wynika, że obecnie są zainstalowane u ok. 1,9 mln odbiorców końcowych. Docelową, łączną liczbę odbiorców końcowych ocenia się na ok. 16,3 mln. Do wymiany pozostało zatem ok. 14,4 mln tych liczników.- Z satysfakcją przyjęliśmy nowe akcenty w polityce klimatycznej rządu. Cieszy nas rosnący udział OZE w krajowym miksie energetycznym, postępująca cyfryzacja sektora energetycznego, nowe regulacje związane ze smart meteringiem i poprawą efektywności energetycznej. Apator jest gotowy pod względem produktowym i operacyjnym na rollout liczników inteligentnych w Polsce – zapewnia Artur Bratkowski, dyrektor ds. aparatury i systemów pomiarowych Apator.Jego zdaniem trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że wymiana urządzeń na tak dużą skalę będzie dla OSD ogromnym wyzwaniem i przedsięwzięciem logistycznym.Kluczowe staną się także rozporządzenia do ustawy Prawo energetyczne, które określą m.in. wymagania dotyczące liczników i systemów odczytowych.Konieczne jest też sprecyzowanie ważnych kwestii związanych na przykład z cyberbezpieczeństwem.- Pamiętajmy, że liczniki smart będą pracowały w sieci energetycznej - wrażliwej dla bezpieczeństwa kraju. Dostawcy tego typu urządzeń powinni być gruntownie zweryfikowani, a bezpieczeństwo dostarczanych przez nich urządzeń i systemów - potwierdzone rzetelnymi audytami. Zamawiający powinni brać pod uwagę także wsparcie na miejscu zespołów inżynierskich i serwisowych dostawcy. Uważam, że to solidne argumenty, aby spółki energetyczne zwróciły swą uwagę ku podmiotom krajowym i europejskim - zaznacza Artur Bratkowski.Są też i inne wyzwania.- Stworzyliśmy nie tylko urządzenia, ale także układy pomiarowe, które funkcjonalnością przypominają współczesne komputery. Prawie milion polskich gospodarstw domowych posiada już liczniki odczytywane przez oferowany przez nas system redGrid – ale to wciąż kropla w morzu potrzeb. Mamy także oprogramowanie besmart.energy, służące do zarządzania lokalnymi społecznościami, w których prosumenci wytwarzają energię – dodaje Paweł Pisarczyk.Do efektywnego zarządzania poborem mocy przez tzw. klastry energii potrzebne są dane, które dostarczane są w czasie rzeczywistym.Zgodnie z PEP2040, Krajowy System Elektroenergetyczny zobowiązany jest zapewnić pełne bezpieczeństwo energetyczne. Oznacza to konieczność utrzymania stabilności dostaw energii nie tylko poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury OSP (systemy przesyłowe) i OSD (systemy dystrybucyjne) czy zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na moc poprzez budowę m.in. kolejnych źródeł energii odnawialnej.Konieczne jest też przede wszystkim sprawne zarządzanie siecią elektroenergetyczną w czasie rzeczywistym, aby szybko reagować na awarie czy zachwiania pracy systemu.- PEP2040 zakłada, że OSD będą inwestować w OZE oraz wspierać aktywnych odbiorców i bilansowanie lokalne. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że niedostarczenie konsumentom w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego informacji o ich zużyciu energii praktycznie uniemożliwia im aktywny udział w rynku energii elektrycznej i w procesie transformacji energetyki. Dlatego konsumenci muszą być wyposażeni w systemy inteligentnego opomiarowania i mieć dostęp do umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej – tylko wówczas będziemy mogli faktycznie czerpać korzyści z bezpośredniego uczestnictwa w tym rynku – mówi Artur Bratkowski.- Jeżeli chcemy rzeczywiście się zmieniać, działania musimy oprzeć na wiarygodnych danych – tworzyć energetykę na fundamencie bardzo konkretnych liczb dotyczących bieżącej podaży i popytu. To trudny proces, który wymaga czegoś znacznie więcej niż tylko wymiany liczników na nowocześniejsze, dlatego że energetyka powinna czerpać dane z urządzeń pomiarowych wszelkiego typu, nie tylko z liczników. Urządzenia powinny przekazywać dane do chmury, a te można wykorzystać na wiele sposobów. Dostępne stanie się m.in. zbilansowanie energii, a także opracowanie predykcji, które pozwolą przewidzieć uszkodzenia i awarie infrastruktury. Pozwoli to na bieżąco reagować i utrzymać optymalny stan sieci elektroenergetycznej. Dane są najważniejszym elementem tej skomplikowanej układanki – tłumaczy Paweł Pisarczyk.Transformacja energetyczna wiąże się także z budową nowych gałęzi przemysłu współuczestniczących w przekształceniach sektora energii.- Mamy gigantyczne kompetencje potrzebne do budowy Przemysłu 4.0. Polacy są uważani za jednych z najlepszych programistów na świecie. Widać u nas bardzo zdolnych młodych ludzi bez kompleksów, którzy chcą zmieniać świat. Wygrywają olimpiady informatyczne... Rola informatyki w Industry 4.0 jest kluczowa. Atende od wielu lat rozwija platformy do gromadzenia dużych zbiorów danych z urządzeń skupionych w ekosystemie Internetu rzeczy; wykorzystują one naszą autorską bazę danych NoSQL o nazwie TStorage – mówi Paweł Pisarczyk.Atende Industries to spółka, która uczestniczy w procesie cyfrowej transformacji wielu sektorów przemysłu, w szczególności energetyki. Tworzy oprogramowanie dla sieci Smart Grid (AMI), platformy dla energetyki rozproszonej, systemy do analizy otoczenia robotów współpracujących oraz platformy do przetwarzania danych z urządzeń Internetu rzeczy.Produkty oferowane przez Atende Industries opierają się na autorskiej, rozwijanej od wielu lat technologii oraz na doświadczeniach związanych z wdrażaniem największego systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce.Jednym z głównych kierunków działalności spółki jest rozwój wyspecjalizowanych platform chmurowych dla Przemysłu 4.0. Głównymi produktami firmy są: redGrid (system klasy MDM i HES) do zarządzania inteligentnymi licznikami energii w nowoczesnych sieciach energetycznych Smart Grid, wdrożony m.in w Energa-Operator oraz besmart.energy – platforma chmurowa dla energetyki rozproszonej, pozwalająca na funkcjonowanie spółdzielni energetycznych i mikrosieci.Firma rozwija także platformę besmart.vision służącą do sterowania robotami współpracującymi (cobotami) bazującą na inteligentnej analizie otoczenia oraz besmart.dev – platformę do gromadzenia i przetwarzania danych z urządzeń Internetu Rzeczy.Atende Industries we współpracy z Apatorem tworzy rozwiązania dla sektora elektroenergetycznego.Obecnie spółki, wraz ze spółką Phoenix Systems z grupy Atende, pracują nad innowacyjnym licznikiem, którego funkcje są bardzo rozbudowane. Urządzenie działa podobnie do konwencjonalnego komputera, na którym można uruchamiać aplikacje pozwalające komunikować się z oświetleniem lub inwerterami; zapewnia ono informacje w czasie rzeczywistym.- Liderzy rynkowi muszą podążać za transformacją rynku, a nawet antycypować trendy i wyprzedzać oczekiwania klientów sektora utilities. Apator każdego roku wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania pomiarowe - np. nowe generacje liczników z zastosowaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, będące optymalnym rozwiązaniem dla sieci energetycznych z rosnącym udziałem rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Nasz licznik OTUS, stosowany dziś m.in. w instalacjach prosumenckich, zapewnia szerokie parametry pomiarów oraz różnorodność w sposobie komunikacji - mówi Artur Bratkowski.Wspomina przy tym, że Apator wypracowuje rozwiązania zarówno w ramach własnych biur R&D, ale także z wykorzystaniem partnerstwa technologicznego, czego przykładem współpraca z zespołami z grupy Atende.- Pracujemy obecnie wspólnie nad nowymi rozwiązaniami, które wniosą nową jakość co do skuteczności pomiarów, ale także otworzą drzwi dla rozwoju zupełnie nowych usług na osnowie danych pomiarowych - informuje Artur Bratkowski.- Rynek dostrzega korzyści z zastosowania takiego licznika dlatego, że można zainstalować na nim aplikacje, które będą „rozmawiały” z urządzeniami bez udziału operatora. Współpraca z Apatorem jest przykładem klasycznej synergii. Dzięki takiemu aliansowi jesteśmy w stanie zrobić naprawdę inteligentne urządzenie. To rewolucja, którą można porównać z wejściem na rynek smartfonów – podsumowuje Paweł Pisarczyk.